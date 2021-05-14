「台東藍」深層海水品牌標章　授權遴選結果出爐

▲ 「台東藍」品牌將帶領業者華麗亮相。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為了讓縣內深層海水產品業者，提升產品能見度，進而促進產品銷售，延續109年已建置完成的東部深層海水品牌識別－「台東藍」標章，辦理台東縣深層海水品牌標章授權遴選作業，經二階段辦理，最終入選10家及30項產品可獲頒「深層海水品牌標章授權證書」，台東縣政府表示，日後將帶領入選業者及產品參加各項展售活動，以及透過社群媒體等管道進行推廣，讓「台東藍」品牌華麗亮相。

財政及經濟發展處說明，這次申請業者計12家、32項產品，依分類有食品類：6家，8項產品、飲品類：2家，6項產品、保健品類：4家，18項產品，遴選作業採資格審查及評選二階段進行，業者長期與經濟部東部深層海水創新研發中心技術合作，主要使用深層海水礦物質濃縮液及深層海水海鹽做產品導入，皆具備深層海水原料檢測證明。

財經處提及，獲得入選「台東藍」產品的業者將前往參加今年度台北國際食品展、台東縣內外短期展售會，並以社群媒體宣傳行銷、實體展售會及電商平台上架銷售等管道，一同推廣深層海水「台東藍」品牌，拉近與民眾交流的機會。

▲ 台東縣深層海水品牌標章授權遴選結果出爐 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年度深層海水品牌標章授權遴選結果名單，親水軒有限公司(3項)、里佳美妝品企業社(5項)、璞草園農創產業有限公司(9項)、信華農特產股份有限公司(2項)、美興同盟商行(1項)、東太陽製酒股份有限公司(4項)、吳漫漫實業有限公司(1項)、佳興食品廠(1項)、歡樂生技企業社(3項)、宇暉企業社(1項)，相關活動內容，請持續關注「台東海洋深層水」臉書粉絲專頁。

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