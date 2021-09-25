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就是今天！超商「紙本五倍券」優惠統整　爽喝星巴克、領百元購物金

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲透過7-11完成預訂紙本五倍券即可享星巴克全品項第2杯半價，領券時還可享咖啡買1送1優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（25）日4大超商開放預訂「紙本振興五倍券」，限時1周至10/1，以下就整理4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠，最快只要4步驟、10秒就能完成預訂，還能爽拿星巴克全品項第2杯半價、咖啡買1送1等優惠，提醒民眾可要好好把握機會了。

●7-11

即日起至10/1期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過7-11預訂實體振興五倍券，只要於ibon機台首頁點選「振興五倍券預約／領取專區」，接著插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後列印小白單，4步驟即完成預訂。凡預訂成功者可享「星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享優惠（優惠至10/8止）、「蝦皮購物150元購物金（限新戶、限12/31前須使用完畢）」。

開放領券時間為10/8～21期間每日上午9時至晚上10時，選定7-11領取紙本五倍券者可享「7-11購物金抵用券150元（須搭配五倍券使用）」、「CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1」，同樣透過ibon機台列印小白單即可至櫃檯完成領券。

●全家

即日起至10/1期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過全家預訂實體振興五倍券，只要於FamiPort機台點選「振興五倍券專區內的預訂功能」，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細，即可列印預訂單據，10秒就可完成。凡預訂成功者，即享「100元加碼購物金」、「Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1」等雙重優惠，另在10/7前完成抽獎登錄，還可再抽汽車1台。

開放領券時間為10/8～21期間每日上午9時至晚上10時，選定全家領取紙本五倍券者可享「400元全家滿額購物金」及「屈臣氏100元滿額購物金」等雙重優惠，同樣透過FamiPort機台列印小白單再即可至櫃檯完成領券。

▲全家咖啡祭出大杯經典拿鐵或美式買1送1優惠。（圖／全家提供）

●萊爾富

即日起至10/1期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過萊爾富預訂實體振興五倍券，只要於Life-ET機台點選「振興五倍券5000」進入預訂振興五倍券，閱讀注意事項後按下同意，再於機台下方插入健保卡、輸入手機號碼，最後再次確認健保卡後4碼資訊後按下列印即完成預訂。凡預訂成功者，可享「大杯美式或拿鐵買1送1（限同價格）」。

開放領券時間為10/8～21期間每日上午9時至晚上10時，選定萊爾富領取紙本五倍券者，還可再享「大杯美式、拿鐵同價格買1送1」、「滿額購物金50元（消費滿300元可使用」、「會員送30Hi點點數，加碼抽Dyson吹風機」。

●OK mart

即日起至10/1期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過OK mart（限有OKgo事務機台者）預訂實體振興五倍券，只要於OKgo事務機進入「振五倍專區」並點選預訂，閱讀條款後按下同意，接著插入健保卡、輸入手機號碼，最後確認資訊後列印小白單即完成成功。凡預訂成功者，可享OK CAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元，以及指定商品買1送1。

▲OK mart有拿鐵25元喝優惠。（圖／OK mart提供）

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