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city’super百款異國咖啡買1送1！國際咖啡日超市優惠一次看

▲▼為慶祝國際咖啡日，city’super集結超過百款異國咖啡買1送1。（圖／city’super提供）

▲為慶祝國際咖啡日，city’super集結超過百款異國咖啡買1送1。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接10/1國際咖啡日，許多量販超市也祭出優惠，其中以搜羅異國美食聞名的city’super超市將在10/1至10/11期間，推出超過百款世界知名精品咖啡品牌「買1送1、單品4折起」等優惠，無論是義大利指標咖啡豆、日本濾掛咖啡等，適逢百貨週年慶，預計搶攻一波黑金市場！

City’super表示，根據國際咖啡組織調查，台灣咖啡市場一年市場產值約800億元，且進一步統計，每年人均咖啡消費杯數204杯。看好台灣黑金商機且聚焦精緻化，此次除了歡慶國際咖啡日，也適逢國慶連假、台中大遠百等百貨週年慶陸續開打，從10/1至10/11祭出世界精品咖啡優惠，集結逾百款世界知名精品咖啡品牌「買1送1、單品4折起」等優惠。

包括義大利歷史悠久三品牌Lavazza、illy、Bristot等指標咖啡豆，來自德國的CAFEA、加拿大Zavida咖啡豆粉、甚至還有台灣本土SATUR薩圖爾。另也有日本UCC、神戶齋藤珈琲店、AGF MAXIM等濾掛式咖啡、即溶式沖泡咖啡、瓶裝罐裝咖啡等。

此外還精選多樣咖啡沖煮道具，從摩卡壺、電動奶泡器、咖啡濾紙以及手沖器具，也看好消費者居家飲用職人、精品咖啡市場需求量大，city’super將於全台7店提供代客磨豆的精緻服務，協助消費者打造居家咖啡廳。

▲▼為慶祝國際咖啡日，city’super集結超過百款異國咖啡買1送1。（圖／city’super提供）

▲▼為慶祝國際咖啡日，city’super集結超過百款異國咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼為慶祝國際咖啡日，city’super集結超過百款異國咖啡買1送1。（圖／city’super提供）

其中台中、遠企店週年慶主打薩圖爾義式/曼巴濾掛式咖啡10入「買1送1」特價250元，限量250盒；日本UCC即溶咖啡、117即溶咖啡也買1送1，特價270元；而city’super年度咖啡銷售冠軍，日本AGF MAXIM咖啡罐買1送1，特價260元。

業者觀察發現，濾掛式咖啡方便、易沖泡，且能充份展現咖啡原味的特性，逐漸受到許多民眾的青睞，咖啡銷售以即溶式咖啡、濾掛式咖啡為主流，其中濾掛式咖啡銷量因近2年疫情影響，成長5成以上，並與即溶式咖啡銷量不相上下，濾掛咖啡更以日本品牌為大宗占比超過7成。看準此咖啡潮流，台中、遠企兩店週年慶祭出日本熱銷濾掛式咖啡「神戶齋藤珈琲店」嗜咖啡、極咖啡77g任選買一送一特價195元。

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲全聯國際咖啡日推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／全聯提供）

● 全聯國際咖啡日優惠

全聯福利中心自10/1至10/3限時3天，推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享「買1送1、第2件5折」。另外OFF COFFEE在10/1當天，也祭出實體門市同品項「買1送1」優惠；而在「PXGo!全聯線上購」則針對喜愛喝咖啡的會員，自10/1～10/3限時3天推出分批取好康，咖啡控可把握機會囤貨！

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