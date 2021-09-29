只有3天！量販「現煮咖啡10元喝」　加碼咖啡豆、濾掛咖啡買1送1

▲愛買現煮咖啡限時3天10元喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

喜迎國際咖啡日，各大連鎖咖啡、超商超市紛紛祭出限時優惠，準備讓咖啡控領一波小確幸，而愛買量販也宣布祭出限時3天「現煮咖啡10元喝」優惠，再加碼推沖泡咖啡「加1元多1件」、「買1送1」等，絕對要買爆。另，7-11即日起至10月1日也有燕麥拿鐵、特大杯美式買1送1優惠。

為歡慶國際咖啡日到來，愛買宣布祭出限時3天「現煮咖啡10元」優惠，10月1日起至3日只要透過憑APP數位會員卡至板橋南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中復興店及水湳店客服中心，即可兌換現煮美式咖啡10元優惠券1張，每卡、每日限換1次，也可補差價換成拿鐵。另，即日起至10月5日也推出指定20款咖啡豆、濾掛咖啡最低5折起，還有指定品牌系列咖啡「加1元多1件」、「買1送1」等優惠。

▲7-11即日起至10月1日有2大咖啡買1送1。

除外，7-11全門市即日起至10月1日也祭出「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「特大杯美式」同品項買1送1優惠；10月1日至3日更加碼「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品美式或拿鐵中杯免費升級大杯。

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