嘉義市10大危險路口曝光！忠孝路佔4處　5大取締重點一次看

▲▼嘉義市響應交通安全月落實執行路口安全大執法，落實「路口慢看停、行人停看聽」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

據交通部統計，交通事故發生地點計有近6成發生於路口，且近年路口死傷仍居高不下，為降低路口事故，首重車輛行經路口速度減慢，並推動停讓文化，包括車與車間之停讓、車與人間之停讓。因此，110年活動主軸仍聚焦在「路口安全」，並呼籲駕駛人及行人「路口慢看停、行人停看聽」。



嘉義市警局交通隊分析，本市110年至今交通事故發生前十大路口分別為世賢路一段與忠孝路、忠孝路與新生路、忠孝路與保建街、忠孝路與嘉北街、中山路與民生北路、文化路與世賢路一段、世賢路一段與四維路、世賢路四段與民生南路、吳鳳南路與興業東路、吳鳳南路與芳安路等10處，其中又以世賢路一段與忠孝路口發生16件、28人受傷最多，忠孝路與新生路口15件、20人受傷次之，忠孝路與保建街口12件、14人受傷再次之，另10大多事故路口在忠孝路段就有4處，呼籲用路人應確實遵守道路交通安全規則，行經路口減速慢行。



警局局長黃建榮表示，本局除配合內政部警政署自110年1月1日起規劃路口安全大執法勤務；針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規行為落實稽查取締外，同時提醒市民朋友勿跟自己的荷包過不去，牢記行經路口「慢看停」口訣；另為響應交通部110年10月「交通安全月」活動，引發全民對交通安全的意識、認識交通事故的風險及後果提升安全知能及安全行為實踐，導正用路習慣，共同營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福的城市。