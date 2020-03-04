大型車開進「武漢」校園　同學驚呼：內輪差好恐怖

▲黃萬益所長帶領公路總局的吉祥物「一路、平安」、假人「大明」及出動大客車，到桃園武漢國中，宣導交通安全。（圖／公路總局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

目睹「大明」因大型車視野死角被內輪差輾壓過，同學連聲驚呼好恐怖！公路總局新竹區監理所所長黃萬益表示，學生於上下課放學或課後行走在道路上或騎乘腳踏車時，缺乏避讓大型車觀念，易生事故；為免憾事發生，4日將大客車開到校園，舉辦「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育，提高學生對大型車的注意力和警覺心。

▲同學親自座上大客車駕駛座，感受「視野死角」。（圖／公路總局提供）

由桃園及中壢監理站結合桃園市政府交通局、交通警察大隊共同舉辦的「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育，4日由黃萬益所長帶領公路總局的吉祥物「一路、平安」、假人「大明」及出動大客車到桃園武漢國中舉行，約有學生、教職員300多人參加，採互動體驗方式宣導，讓學生印象深刻。

▲桃園武漢國中，進行「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育。▼假人「大明」因大型車視野死角被內輪差輾壓過。（圖／公路總局提供）



監理站同仁首先詢問同學，那些是大型車？接著黃萬益所長告訴同學於道路行走時，忽略道路上大型車靠近及察覺危險性，以及誤以為大型車駕駛在路上應該看得到自己，實際上大型車轉彎時會產生內輪差及視野死角相較特別多、煞車距離較長等特性，一不小心可能就進入危險範圍內，而發生重大交通事故。

說得再多，不如親眼目睹！監理站同仁請出假人「大明」及出動大客車，讓同學看到「大明」站的位置是大型車視野死角，因內輪差被輾壓過的情形，並且也邀請同學親自座上大客車駕駛座，感受「視野死角」。原來，大型車真的有視野死角，內輪差造成的意外好恐怖，這場校園交通安全宣導，同學們體會深刻。

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