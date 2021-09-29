全球清零「3條件」曝！名醫分析現況嘆：一生都得繼續打疫苗

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「是不是以後，我們每年都會施打COVID19 疫苗？」重症專科醫師黃軒開宗明義說道，如果「這3個條件」一直持續不改變，各國的疫苗覆蓋率也無法超過世界衛生組織（WHO）認定的70%以上，那這一生就只能一直打疫苗了。

很多人都好奇每年是否都要施打Covid-19疫苗，黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」上貼文，表示如果「地球上仍然是Pandemic（全球大流行）」、「地球上疫苗分配不均」，以及「地球上病毒一直在變種」，當這3個條件一直持續不變，各國的疫苗覆蓋率也無法超過WHO認定的70%以上，那「我們這一生，就得繼續Covid-19疫苗接種了。」

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黃軒進一步說明，抗體在人類體內不會永恆不朽，平均6至8個月就會失去效力，何況病毒一直在變種、進化。因此，他認為地球人如何在短時間內打好、打滿這個「地球疫苗」就是當務之急，否則大家這一生都得一直打疫苗。

黃軒強調，不是某個地方、某個人有打疫苗，病毒就會消失不見，「記住，是全球！全球打滿疫苗注射呀！」只要全球各地的人都有接種疫苗，即便出現突破性感染，大部分也都是輕症，「打疫苗真的是免重症的」，是面對疫情時，最有價值的工具。

本文經黃軒醫師授權引用