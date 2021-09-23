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理髮店密室幫阿公「做半套」　她辯剛來上班...垃圾桶證物露餡

記者沈繼昌／桃園報導

目前全國疫情仍在二級警戒，八大行業仍停止營業，桃園警分局22日晚間接獲報案指稱，民權路1家理髮店違規經營色情按摩，員警到場發現王姓女服務生在理髮間後方密室另闢按摩間，為1名69歲男客「做半套」，員警詢問按摩有申請營業登記？王女則辯稱剛來都不清楚，員警現場查出使用過的保險套、衛生紙等證物，將理髮店詹姓負責人送辦，因違反規定營業並送衛生局裁處；王女與男客部分則依社維法送辦。

▲桃園警分局22日晚間據報在民權路某家理髮店違規從事色情營業，員警當場抓包62歲的王姓婦人幫69歲男客「做半套」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局22日晚間據報在民權路某家理髮店違規從事色情營業，員警當場抓包62歲的王姓婦人幫69歲男客「做半套」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派出所22日晚間7時許接獲報案，位於民權路上的1家裡髮間疑違規從事色情按摩服務，員警突擊檢查，理髮店內雖有理髮椅、剪髮工具等設施，但後方密室包廂卻有3床按摩床，現場查獲62歲的王姓女服務生，正為69歲的男客從事「半套」按摩服務（打手槍）。

▲桃園警分局22日晚間據報在民權路某家理髮店違規從事色情營業，員警當場查獲垃圾桶內有使用過的保險套等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局22日晚間據報在民權路某家理髮店違規從事色情營業，員警當場查獲垃圾桶內有使用過的保險套等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警要求王女出示店內營業登記證，王女辯稱剛來上班什麼都不知道，員警在垃圾桶內發現使用過保險套與衛生紙等證物，王女則啞口無言，半裸的男客趕忙穿起衣服。

▲桃園警分局22日晚間據報在民權路某家理髮店違規從事色情營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局22日晚間據報，在民權路某家理髮店違規從事色情營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方偵訊理髮店詹姓負責人，詹辯稱不清楚女服務生有提供「做半套」服務，但王女與男客則坦承犯行，全案將詹姓負責人依妨害風化移送桃檢偵辦，無照營業部分與違反防疫規定則製作紀錄表移請衛生局裁處；王姓女服務生與男客則依社維法送辦。

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