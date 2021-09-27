　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這8村無郵局超商　3派出所卯起來代訂5倍券！10月8日起領取

▲枋寮警分局獅子分駐所等3單位提供部落民眾申領5倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局獅子分駐所等3單位提供部落民眾申領5倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉楓林等8個村落屬偏鄉地區，由於沒有郵局及便利商店，為方便居民預購及領取，轄區的枋寮分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所將協助辦理申領事宜。

▲枋寮警分局獅子分駐所等3單位提供部落民眾申領5倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局獅子分駐所等3單位提供部落民眾申領5倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

共計有254份振興三倍券，民眾反應相當熱絡，今年預訂發放振興五倍券亦比照三倍券模式辦理，由派出所為當地偏鄉部落民眾服務。

2020年政府推出振興三倍券，獅子鄉楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村8村落，因沒有郵局及超商，枋寮警分局獅子分駐所等3單位，協助部落住民辦理預購、領購事宜，受到好評。

這次政府發放五倍券，枋警比照3倍券辦理，已請村長及村幹事廣播宣導村民可至分駐(派出)所預訂振興五倍券，避免人潮過多、場面混亂，造成防疫破口，民眾入所前均需量體溫及酒精消毒，另為免村民在烈日下排隊，由分駐(派出)所所長協助提供座椅及杯水予年長者使用。

枋警提醒設籍於楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村的村民第一波預訂時間9月25日至10月1日、第二波為10月25日至10月31日，這段期間均可攜帶健保卡或身分證件，也可請家人代訂和代領(但要取得委託人健保卡或身分證件)，經業管單位審核身分後，第一波領取時間為10月8日至10月21日、第二波為11月8日至11月21日。

分局長簡彥匡表示，去年協助預購、發放振興三倍券，頗受當地村民好評，今年秉持服務的精神，全力協助辦理振興五倍券發放事宜，由於已有去年經驗，這次一定能提供更便民、快速服務。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
3分鐘片曝光！色狼一路尾隨女學生　媽媽1舉動救了她
第十輪BNT不打了？　指揮中心回應
15歲女學生打BNT暴喘送醫！　癱軟上不了擔架
CNN讚爆台灣！　「台灣逆風成長」成國際亮點
KTV禁飲食還想唱嗎？　眾人嘆：分母很尷尬
首例！她遭冒名綁走數位五倍券　紙本無法預訂
唱塔綠班之歌喊「綠畜」　高虹安道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「你一半就不行了」妻和陌生男傳訊　他氣到坐牢都要打離婚官司

影／色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她　家長狂抖：好可怕

17歲少年遭乾爹蹂躪　悲埋心底300天...驚知雙胞胎妹同日受害

不滿父母管教放火燒全家　16歲狠心兒：知道把門反鎖家人就出不來

一日2起山難！男登能安縱走墜谷慘死　1登山客忘憂森林受傷搶救中

無照保母涉剪GG虐童　彰化縣府先罰3萬！憂她再犯擬提告

義救俯臥田邊醉漢　PO文「興奮地騎過去」遭狂酸...他嘆好人難做

首例！嘉義媽媽遭冒名綁走數位5倍券　超商預訂被打槍大驚報案

這8村無郵局超商　3派出所卯起來代訂5倍券！10月8日起領取

老是被檢舉！他打電話嗆鄰「不用3天你媽已在殯儀館」下場曝

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

「你一半就不行了」妻和陌生男傳訊　他氣到坐牢都要打離婚官司

影／色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她　家長狂抖：好可怕

17歲少年遭乾爹蹂躪　悲埋心底300天...驚知雙胞胎妹同日受害

不滿父母管教放火燒全家　16歲狠心兒：知道把門反鎖家人就出不來

一日2起山難！男登能安縱走墜谷慘死　1登山客忘憂森林受傷搶救中

無照保母涉剪GG虐童　彰化縣府先罰3萬！憂她再犯擬提告

義救俯臥田邊醉漢　PO文「興奮地騎過去」遭狂酸...他嘆好人難做

首例！嘉義媽媽遭冒名綁走數位5倍券　超商預訂被打槍大驚報案

這8村無郵局超商　3派出所卯起來代訂5倍券！10月8日起領取

老是被檢舉！他打電話嗆鄰「不用3天你媽已在殯儀館」下場曝

「你一半就不行了」妻和陌生男傳訊　他氣到坐牢都要打離婚官司

北市70歲以上開打第2劑莫德納　9／28平台預約、10／7電話預約

暫時吃不到！東京豚極信義誠品店9月起停業　續找適合展店地點

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

《魷魚遊戲》助攻…《今際之國》擠進全球Netflix前10！第2季進度曝

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

和碩、微軟攜手佈局5G +衛星！童子賢：「衛星通訊」前景不輸「半導體」

臉書進軍「元宇宙」　AI ETF掌握最炫科技

越來越親密！裘莉約會小15歲威肯　晚餐後直奔男方19億豪宅過夜

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

社會熱門新聞

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

身價百億鐵砂大亨成桶屍　頭七託夢老母喊：媽！媽！

即／剛離開房間秒起火！三峽失聯高中生找到了

瑪莎拉蒂男外遇　「孝孫媳」變小三

即／空遊覽車上傳異味！駕駛驚見男詭異陳屍座位上

撞擊瞬間曝！龍崎台182線車禍　男大生殞命

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

閃車撞爛整排機車　休旅車翻覆噴火光險燒宮廟

即／大學副教授被控性侵女同志　判決出爐

台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交

批陳柏惟「文盲+草包」　檢座這樣說

少女北上覓職首日「W飯店酒醉成性奴」

更多熱門

相關新聞

沒郵局超商難領五倍券　花蓮5偏鄉靠警察幫忙

沒郵局超商難領五倍券　花蓮5偏鄉靠警察幫忙

花蓮縣地域廣闊，其中萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個村落屬於偏鄉地區，無郵局及便利商店，為提升在地居民領取振興五倍券的便利性，特別由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助辦理發放事宜。

4大超商「國際咖啡日」優惠一次看

4大超商「國際咖啡日」優惠一次看

警破簽賭機房　驚抓「自己人」涉案

警破簽賭機房　驚抓「自己人」涉案

阿嬤買菜誤闖接種站差點回不了家

阿嬤買菜誤闖接種站差點回不了家

黑賊夜攻校園三兩下得手30萬　全身行頭「心機重」被收押

黑賊夜攻校園三兩下得手30萬　全身行頭「心機重」被收押

關鍵字：

枋寮警察獅子鄉超商郵局

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面