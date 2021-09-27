這8村無郵局超商　3派出所卯起來代訂5倍券！10月8日起領取

▲枋寮警分局獅子分駐所等3單位提供部落民眾申領5倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉楓林等8個村落屬偏鄉地區，由於沒有郵局及便利商店，為方便居民預購及領取，轄區的枋寮分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所將協助辦理申領事宜。

共計有254份振興三倍券，民眾反應相當熱絡，今年預訂發放振興五倍券亦比照三倍券模式辦理，由派出所為當地偏鄉部落民眾服務。

2020年政府推出振興三倍券，獅子鄉楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村8村落，因沒有郵局及超商，枋寮警分局獅子分駐所等3單位，協助部落住民辦理預購、領購事宜，受到好評。

這次政府發放五倍券，枋警比照3倍券辦理，已請村長及村幹事廣播宣導村民可至分駐(派出)所預訂振興五倍券，避免人潮過多、場面混亂，造成防疫破口，民眾入所前均需量體溫及酒精消毒，另為免村民在烈日下排隊，由分駐(派出)所所長協助提供座椅及杯水予年長者使用。

枋警提醒設籍於楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村的村民第一波預訂時間9月25日至10月1日、第二波為10月25日至10月31日，這段期間均可攜帶健保卡或身分證件，也可請家人代訂和代領(但要取得委託人健保卡或身分證件)，經業管單位審核身分後，第一波領取時間為10月8日至10月21日、第二波為11月8日至11月21日。

分局長簡彥匡表示，去年協助預購、發放振興三倍券，頗受當地村民好評，今年秉持服務的精神，全力協助辦理振興五倍券發放事宜，由於已有去年經驗，這次一定能提供更便民、快速服務。