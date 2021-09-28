國中清寒妹領補助！班導師「全班面前開嗆」：這拿來做班費吧

▲女大生表示，國中時因家境清寒，常遭到班導的歧視對待。（示意圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

在求學期間若遭受老師或同學的不公平對待，往往會成為心中永遠的痛。一名女大生就表示，國中時家境清寒的她，時常遭到班導的歧視與言言霸凌，就連領取清寒學生補助金，都直接被班導在全班面前要求「作為班費」，讓她國中三年過得非常痛苦，深受打擊。

一位女大生在Dcard上以「我討厭的國中班導」為標題發文，提到原生家庭清寒，母親領有身障手冊，因此國中時有申請相關補助，而最了解班內學生情況的班導師，卻對原PO有種種歧視。

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原PO舉了4件事情，第一是國中剛開學時，大家在遴選班級幹部，當選到總務股長時，原PO主動舉起手想要擔任，竟遭到班導師投以鄙視的眼光表示，「總務股長需要管理班費支出等等，妳能嗎？」

第二件事是原PO國中時期開始流行日本動漫，與朋友的聊天內容被對方媽媽看到、告訴了班導師，沒想到隔天原PO隔天就被老師約談，劈頭就問，「你是缺少父愛嗎？怎麼會跟XX聊些有的沒的？」這使得原PO非常錯愕，後來還被班導師要求和輔導老師聊聊，但結果一切正常，而一起聊天的朋友得知此事後，也覺得非常傻眼。

▲原PO一輩子無法忘記遭老師言語羞辱。（示意圖／pixabay）

第三件事情是國中時期網購開始流行，原PO因為當時不理解品牌價格，錯買了一雙假名牌運動鞋，班導師看到後便把原PO叫去問話，不僅問她「妳怎麼有錢買名牌鞋子？」在得知是原PO存錢買的之後，甚至對她說「喔…但妳家境不怎麼好，不該穿名牌的吧，以後別再穿來了」，讓她感到相當委屈，到國中畢業前，再也沒有碰過那雙鞋。

最後一件事則是國中時期原PO的學校偶爾會發放補助費用給清寒學生的家庭，而班導師都會先收到領取通知，當原PO把補助款領回來後，班導師竟拿著她的聯絡簿站在講台上和她說，「這筆補助費作為班費好嗎？我會在聯絡簿上和你姑姑說」、「妳把錢拿給總務股長吧」，而原PO雖然不願意，但也沒有反抗，乖乖地將錢拿給總務股長。

事後原PO的姑姑在聯絡簿上得知此事也非常無奈，也很氣憤班導師對補助款的做法，但也要她忍耐一點不要得罪班導師。原PO寫道，「三年下來，她（姑姑）多少也知道班導師對我的態度，平時鼓勵同學做大愛，吃素做環保，自己卻對弱勢學生如此鄙視。」

最後原PO也說，「或許在看文章的你也有類似的經歷，求學期間的霸凌若是出自偉大的老師，那心裡會有多少挫折跟心酸，我們可以選擇說出來或者放下，但仍然是一輩子無法忘記的。」

文章一出引起網友們熱議，許多人也分享自己的經歷，大家紛紛留言痛罵，「老師這個職業在多數人眼中非常偉大，正因老師可以淺移默化地影響學生們的行為與思想，所以帶來的傷害更是強大」、「所以有句話說的特別好：德不配位，必有災殃！認真覺得老師這個職位需要更多品格方面的審核」、「用考試當唯一標準問題很大」、「真的希望類似原po說的這類型的不良班導不要再出來害人了，有更多有教育熱忱願意好好照顧關愛學生的教師渴望考上正式」。