　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中清寒妹領補助！班導師「全班面前開嗆」：這拿來做班費吧

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

▲女大生表示，國中時因家境清寒，常遭到班導的歧視對待。（示意圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

在求學期間若遭受老師或同學的不公平對待，往往會成為心中永遠的痛。一名女大生就表示，國中時家境清寒的她，時常遭到班導的歧視與言言霸凌，就連領取清寒學生補助金，都直接被班導在全班面前要求「作為班費」，讓她國中三年過得非常痛苦，深受打擊。

一位女大生在Dcard上以「我討厭的國中班導」為標題發文，提到原生家庭清寒，母親領有身障手冊，因此國中時有申請相關補助，而最了解班內學生情況的班導師，卻對原PO有種種歧視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉了4件事情，第一是國中剛開學時，大家在遴選班級幹部，當選到總務股長時，原PO主動舉起手想要擔任，竟遭到班導師投以鄙視的眼光表示，「總務股長需要管理班費支出等等，妳能嗎？」

第二件事是原PO國中時期開始流行日本動漫，與朋友的聊天內容被對方媽媽看到、告訴了班導師，沒想到隔天原PO隔天就被老師約談，劈頭就問，「你是缺少父愛嗎？怎麼會跟XX聊些有的沒的？」這使得原PO非常錯愕，後來還被班導師要求和輔導老師聊聊，但結果一切正常，而一起聊天的朋友得知此事後，也覺得非常傻眼。

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO一輩子無法忘記遭老師言語羞辱。（示意圖／pixabay）

第三件事情是國中時期網購開始流行，原PO因為當時不理解品牌價格，錯買了一雙假名牌運動鞋，班導師看到後便把原PO叫去問話，不僅問她「妳怎麼有錢買名牌鞋子？」在得知是原PO存錢買的之後，甚至對她說「喔…但妳家境不怎麼好，不該穿名牌的吧，以後別再穿來了」，讓她感到相當委屈，到國中畢業前，再也沒有碰過那雙鞋。

最後一件事則是國中時期原PO的學校偶爾會發放補助費用給清寒學生的家庭，而班導師都會先收到領取通知，當原PO把補助款領回來後，班導師竟拿著她的聯絡簿站在講台上和她說，「這筆補助費作為班費好嗎？我會在聯絡簿上和你姑姑說」、「妳把錢拿給總務股長吧」，而原PO雖然不願意，但也沒有反抗，乖乖地將錢拿給總務股長。

事後原PO的姑姑在聯絡簿上得知此事也非常無奈，也很氣憤班導師對補助款的做法，但也要她忍耐一點不要得罪班導師。原PO寫道，「三年下來，她（姑姑）多少也知道班導師對我的態度，平時鼓勵同學做大愛，吃素做環保，自己卻對弱勢學生如此鄙視。」

最後原PO也說，「或許在看文章的你也有類似的經歷，求學期間的霸凌若是出自偉大的老師，那心裡會有多少挫折跟心酸，我們可以選擇說出來或者放下，但仍然是一輩子無法忘記的。」

文章一出引起網友們熱議，許多人也分享自己的經歷，大家紛紛留言痛罵，「老師這個職業在多數人眼中非常偉大，正因老師可以淺移默化地影響學生們的行為與思想，所以帶來的傷害更是強大」、「所以有句話說的特別好：德不配位，必有災殃！認真覺得老師這個職位需要更多品格方面的審核」、「用考試當唯一標準問題很大」、「真的希望類似原po說的這類型的不良班導不要再出來害人了，有更多有教育熱忱願意好好照顧關愛學生的教師渴望考上正式」。

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／日本宣布「全面解除」緊急事態！　東京終於解禁
跟風買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了
黑絲妹等紅燈停在平交道上！　路人嚇壞：快離開
寶可夢LINE貼圖免費下載！　皮卡丘等16隻都有
快訊／ARASHI櫻井翔、相葉雅紀雙雙宣布結婚
高雄22歲女自轟2槍亡　留遺書與女友訣別：不能娶妳了
中正區50多歲男確診！　曾出入「萬華一些場所」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

嫩妻預產期倒數　周孝安工作停擺曝焦慮

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

黃偉哲打造優質投資環境有成　3年招商1.3兆帶來3萬就業機會

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

快訊／日本9／30「全面解除」緊急事態宣言！東京時隔2個半月終解禁

隔壁「愛情動作片」激烈搥牆　女星葉欣眉：聽久免疫了

中信盃黑豹旗／五專首參戰！全國192隊參賽　10／3線上抽籤

櫻井翔、相葉雅紀妻子身份曝光「陪伴逾10年」　日媒爆：同居中

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜透露原因

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

719前沒勾AZ 　他「一劑都沒有」！網曝1招有救

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

一人打完整瓶BNT！25民眾打了150人份

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

用信封袋管錢！NanaQ「節儉狠招」挨罵了

快訊／第十輪不打BNT！加開高端第二劑

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

快訊／今新增1本土、6境外　無人死亡

第十輪AZ第二劑雙十開打　8QA一次看

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

北市4000劑AZ「免預約」開打！指揮中心幫解釋原因

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

更多熱門

相關新聞

手機驚見「魷魚遊戲3符號」！網愣：我也收到了

手機驚見「魷魚遊戲3符號」！網愣：我也收到了

南韓首部以生存競賽劇集《魷魚遊戲》在Netflix上架播出後，引起全球追劇熱潮，成為了首個登上全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品，劇中名片上出現三個符號「圓圈、三角形、正方形」，受到許多網友討論，紛紛在生活中找尋一模一樣的符號，舊友一名網友在手機中找到，並PO出截圖。

準婆婆「初二傍晚才能回娘家」　理由傻爆眼！

準婆婆「初二傍晚才能回娘家」　理由傻爆眼！

男友女同事傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶

男友女同事傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶

前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標PO網挨告

前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標PO網挨告

男友IG「全是爆乳妹」！D奶女友自卑：想去隆乳

男友IG「全是爆乳妹」！D奶女友自卑：想去隆乳

關鍵字：

Dcard班導師歧視霸凌

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面