美到像「億中選一」！學霸女播音員電暈網友：根本仙女下凡

▲馮琳不僅外型亮眼，還是一名學霸。（圖／翻攝錢江晚報，翻攝微博）

圖文／CTWANT

在中共百年黨慶慶祝大會上，有4名共青團成員，帶領少年先鋒隊成員共同朗誦獻辭；而負責領頌的馮琳，由於外型亮眼，引起外界注意。這名備受關注的正妹，是來自中國傳媒大學、身高170公分的馮琳，她後來在2021年校內新生開學典禮上，擔任新生致詞，同樣受到注目，由於她的美貌與才華實在讓人無法忽視，被網友認定是「億中選一」美女播音員，還有不少人形容她的美貌，「根本仙女下凡！」

大陸的中國傳媒大學對許多嚮往投入娛樂戲劇、影視產業的學子們來說，是一間熱門的明星大學。而在今年的新生開學典禮上，一名外型出眾，口條清晰沉穩，代表新生致詞的校花級美女，名字叫馮琳，目前就讀中國傳媒大學播音與主持藝術專業三年級的學生，她致詞的照片曝光後，馬上登上大陸網站熱搜的前十名。

▲馮琳女從小到大都是學校的風雲人物。（圖／翻攝微博）

有眼尖的網友看到馮琳絕世的美貌，紛紛追查她的來歷，發現她還曾在中共建黨活動上朗誦。不過馮琳其實來自一個普通的一般家庭，從小因為對播音有興趣，她憑藉著不懈的努力，以全浙江省第二名的佳績，考取了中國傳媒大學，算是學霸級的風雲人物。

而馮琳的出色外貌與絕佳氣質，以及優秀的學業成績，讓她還沒畢業人氣就比大明星還旺。不少人看好馮琳未來的發展，期待這位美到像是「億中選一」的校花級人物，未來在擅長的播音領域發光發熱。

延伸閱讀

▸ 25人打BNT疫苗原液 醫：第2劑得改打這款疫苗

▸ 女街友路邊落魄撿回收 社工驚見「腰纏120萬現金」…網嘆：不如流浪者

▸ 劉以豪演科學家...苦背一長串英文台詞：到現在都忘不掉