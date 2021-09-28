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立院肉搏戰被指玩自拍？　高嘉瑜一圖還原現場「別逼我放大絕！」

▲▼國民黨團杯葛蘇貞昌質詢報告，引發藍諭肢體衝突，高嘉瑜卻遭指在一旁觀戰玩自拍。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲國民黨團杯葛蘇貞昌質詢報告，引發藍綠肢體衝突，高嘉瑜卻遭指在一旁觀戰玩自拍。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，藍綠爆發肢體衝突，有媒體報導指出，民進黨立委高嘉瑜在一旁觀戰、玩自拍。對此，高嘉瑜晚間透過臉抒發文喊冤，「我一手抱住張育美，一手壓制李貴敏！」不要逼我放大絕。

高嘉瑜表示，今天一早6點到立法院守議場，被分配守住質詢台，在邱顯智委員質詢時，「我一手抱住張育美，一手壓制李貴敏！還為了保護邱顯智委員的麥克風，手指被國民黨女立委折來折去，到現在還在痛。」

不過卻有媒體報導，高嘉瑜一臉無奈，玩自拍；她駁斥「不知道是哪來的想像力看圖說故事，我明明就是意志堅定的堅守崗位，完成黨團交代的任務，死守質詢台，跟大家一樣拍下現場狀況，怎麼在有心人眼裡就是不同的解讀！難道我不唱歌就沒人怕我嗎？不要逼我放大絕」。

國民黨立院黨團因不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告內容，今（28）日第三度杯葛蘇貞昌上台，上午藍綠爆發肢體衝突，下午民進黨團則出奇招，與時代力量、民眾黨立委調換質詢順序並改書面，直接輪到國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍質詢，引發國民黨團氣得大罵立法院副院長蔡其昌違反議事規則，陳玉珍並爬上議事人員桌、拆麥克風表達不滿。立法院議事癱瘓一整天。

▼高嘉瑜遭指觀戰，喊冤一手壓制一手抱張育美一手壓李貴敏。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲▼高嘉瑜遭指觀戰，喊冤一手壓制一手抱張育美一手壓李貴敏。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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