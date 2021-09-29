BNT沒稀釋就打！網怕爆「狂問這1句」　醫：不用覺得不禮貌

▲學生施打BNT疫苗。（示意圖，非本新聞當事人／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

三峽恩主公醫院27日驚爆護理人員誤將「未稀釋的BNT原液」當作殘劑打進25名民眾體內，院方隨即道歉並停止接種作業一週。為此，許多預約接種BNT疫苗的民眾也相當憂心，小兒科醫師陳木榮指出，BNT事前配置工作較為繁複，並分享自己診所的SOP，呼籲有疑慮的民眾在施打前「先問一句」，多分提醒多分保障。

新北市衛生局昨日指出，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備。

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指揮中心也參考國外文獻，接種大劑量BNT可能產生比較局部或全身性反應，主要是接種部位疼痛與紅腫較常見，還沒看到有嚴重不良反應，尤其心肌炎主要出現在第二劑，後續針對這部分加強衛教，也會請該醫院找心臟科醫師多加注意。

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

小兒科醫師陳木榮也在粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》指出，由於診所開打BNT，「你有沒有稀釋？」這句話幾乎每位前來接種的民眾都會問。BNT因事前配置工作較為繁複，他分享自身的作法是讓一名護理師專責稀釋工作，並告訴她，「打針前半小時，你什麼事都不用管，就算發生天大的事，都交給別的工作同仁處理，你就坐在疫苗配置桌，專心完成疫苗的稀釋。」

陳木榮提醒民眾，無論在何處接種疫苗，請直接問替自己打針的護理師或醫師「你有沒有稀釋？」不用覺得這問題不禮貌，「沒關係的，直接問，多一個提醒步驟、多一分保障。」

PO文底下有網友回應，「問ㄧ下有需要。感覺有點懷疑專業，抱歉了護理師」、「保護別人也保護自己」、「雖然是不該出現的錯誤，但能體諒醫護忙中有錯，所以多問一句，多份安心」、「專責很好」、「醫護人員辛苦了」；但也有人希望語氣可以稍作修飾，例如「請問有稀釋嗎？謝謝，辛苦了」、「加上『不好意思、請問』，最後再一句『謝謝辛苦了』，我相信護理師都會很客氣地回答」。