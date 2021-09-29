大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」　專家指三大限電原因

▲大陸東北無預警限電引發許多民怨。（圖／翻攝自南方都市報）



記者林彥臣／綜合報導

大陸東北23日起無預警對民生用電限電，引發許多民怨，專家指出，東北限電的背後是：用電量大增、煤炭價高生產少以及東北電力企業嚴重虧損，甚至還有官員直接承認，大陸煤比電還貴，越發電月虧本。

根據《中國新聞週刊》報導，中國「能源政策研究院」院長林伯強表示，「上半年，全社會用電需求同比增長超15%，要知道2013、2014年的電力需求增長才1%，今年肯定是一個特殊的年份。」

「中國煤炭工業協會」一名專家指出，今年大宗商品價格屢創新高，加上有序防控疫情，相關企業為承接境內外生產需求，存在擴張產能衝動。

「中國能源網」首席信息官韓小平分析，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行，近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發1度電企業最少虧1毛錢，「越發電越虧本」。

韓小平還分析，儘管拉閘限電的因素各異，有些地方是「硬缺電」，有些地方是「政策性缺電」，有些地方是「結構性的問題」。

▲大陸煤價比發電成本還貴，越發電越虧本。（圖／路透）



煤炭生產的減少也是造成東北煤炭緊缺的重要因素，韓小平認為，比如東北最有名的雞西煤礦，現在就剩下一個公司在生產，這是東北電力資源的稀缺癥結的背後系一系列的「並發症」。

吉林省長韓俊表示，將加緊推進購買俄國煤、印尼煤和蒙古煤，會派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合約，把內蒙古政府對吉林的各項支持措施儘快落實。

韓俊也強調，鼓勵企業「承擔社會責任」，克服電煤價格倒掛、煤炭短缺、價格暴漲等困難，全力實現滿負荷安全運轉，要求有關方面加強銀行和企業對接，支持企業採購煤炭，確保儲備充足。

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