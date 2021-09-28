大陸東北多地限電　馬路一片漆黑「靠車燈照明」市民走夜路摔慘

▲瀋陽市區路面停電 。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近期電力供需緊張，吉林、遼寧因拉閘限電引發熱議。經歷了27日夜間停電的瀋陽郊區市民表示，剛過去的3晚，他家附近的馬路都沒有路燈，道路駕駛主要靠車燈照明，他買了蠟燭和飲用水應急。有大連市民稱，已接到通知接下來還將限電。

大陸國家電網曾表態，「最大可能避免拉閘限電，守住民生底線。」此前，國家能源局公布的數據顯示，今年1月至8月，全社會用電量年增率增長13.8%。

據《南方都市報》報導，家住瀋陽鐵西區與市郊交界的陳先生稱，從9月24日起，從他家望去「橋對面的道路已停了3天電」。「過了橋就沒路燈照明了」，他表示，這幾天晚上主要靠車燈照明，出行有點危險，還曾在路上不慎摔了一跤，「在瀋北新區、渾南新區，有街道紅綠燈也因為停電失靈。」

目前，情況在9月26日晚得到緩解。「昨晚回家路上就開燈了，」陳先生說，為了應對突發情況，他買了蠟燭及飲用水應急。他表示，眼下最擔心的是過冬取暖問題。

相較之下，多名受訪者表示，大連市區供電未受影響，但部分區域也已通知即將停電。住在大連市的劉小姐受訪表示，「周日公司倉庫停電到下午5點，這種情況就啥活也不能幹了，只能等著來電。」她透露，已接到通知，9月28日，大連市的部分街道將停電。

據《大連日報》公眾號消息，9月27日，該市中山區、西崗區、莊河市、瓦房店市、普蘭店區、旅順口區、金州新區白天部分時段停電，時間從3小時至10小時不等。