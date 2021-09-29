　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

▲▼中國河北省張家口一家發電廠為迎接2022年2月北京冬奧來臨，計畫發展風力發電，中國限電相關資料照。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸執行「能耗雙控」的政策，多地從9月下旬開始限電。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

中國大陸政府執行「能耗雙控」政策，多地從9月下旬開始限電。對此，財經網美胡采蘋認為，照這樣來看，未來要在對岸開設工廠，成本會愈來愈高，吸引人的條件一個一個消失，即將走入艱難的「深水區」。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，她看見一份來自湖南省，要求「電價與煤炭價格掛鉤」的文件，意味著再討論「電價市場化」的問題，而目前面臨大缺電，也會加速對岸電價市場的形成，以漲價來制量，反應煤價的成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋說明，這樣一來，往後到對岸開設工廠，成本將愈來愈高，除了聰明、勤奮的勞動力以外，過往吸引人的條件，正在逐步消失，即將走入艱難的深水區，產業若想要不外移也很難，變化會比現在還快。

▼胡采蘋認為，到對岸設廠的誘因逐步消失。（圖／CFP）

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

此外，胡采蘋也說，雙北28日上午斷電，許多人罵到不行，正好此時對岸也碰上大斷電，她所認識的同事、台商，身在上海、江蘇，碰到這種不便，心裡一定也想罵人，但舉目所見的文章，都是歌功頌德，若此種生活套用在台灣人身上，「你會在雙北斷電的早上大聲歌頌，感謝執政黨讓我們早起、身體健康麼。」

大陸為了達到碳中和的目標，全面執行「能耗雙控」的政策，包含廣東、江蘇、青海、蘇州、昆山等地，都採取嚴格的電力、能源管制措施，影響到多家上市公司。有分析師說明，以產業來看，水泥、散熱、PCB、被動元件等廠家，都會受到衝擊，連帶著影響9、10月的營收。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／台南葬儀社老闆廁所突輕生！前天才遭指控性騷
別傻傻不吃！營養師曝「3款便當配菜」　營養價值破表
曾智希深V比基尼放送C級雙峰！北半球驚見「謎樣紅點」羞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

點外送收臭酸食物！他吃2口上吐下瀉…店家竟嗆：你喝到大冰奶吧

悠遊卡到期免驚！教你「序號」判別　「一招神解」自動展期

新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光　校長：考完再安排

25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫曝更大隱憂：72小時是關鍵

集結23家美食！SOGO秋季和風節9／28登場　必買聖護院八橋餅

快訊／知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆…緊急編輯貼文

雙鐵車站即起可飲食！遊覽車「免梅花座」　可依核定座位數搭車

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

等紅燈被插隊...騎士怒上前理論　見外國人秒慫：後悔沒學好英文

Sandy首放閃CEO未婚夫！吳宗憲都讚帥　「9年前曾當MV男主角」青澀樣網朝聖

大根爆和陳零九「百萬糾紛撕破臉」　被消失《娛百》？真正原因曝光

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

點外送收臭酸食物！他吃2口上吐下瀉…店家竟嗆：你喝到大冰奶吧

悠遊卡到期免驚！教你「序號」判別　「一招神解」自動展期

新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光　校長：考完再安排

25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫曝更大隱憂：72小時是關鍵

集結23家美食！SOGO秋季和風節9／28登場　必買聖護院八橋餅

快訊／知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆…緊急編輯貼文

雙鐵車站即起可飲食！遊覽車「免梅花座」　可依核定座位數搭車

殲-20性能數據珠海航展首曝　霹靂-15射程號稱「痛宰AIM-120D」

沙國國王出國9天「行李竟達506噸」　一看清單傻眼：有車有電梯

天王性暴力成癮30年！前妻13歲就受害　9項罪名全成立「關到死」

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

中國製「航母殺手」協同作戰組合曝光　珠海航展全現身

影／人民請求司法官評鑑 成立件數掛零！司改如何有感？｜行動法庭 第140集 完整版｜黃旭田 蕭奕弘 吳景欽 2021.9.28

無照男開車輾斃小五童！警「不能拘留」當天釋放…原因曝家屬傻眼

美國會舉行阿富汗聽證會　拜登2高階將領面臨「撤軍檢討」

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

Jessica自創品牌爆「欠錢吃官司」！　債主告上法院討1.9億巨債

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

生活熱門新聞

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

宿舍學姊列「13條奇葩規定」大一妹求救：不敢反抗

25人打BNT原液憂心肌炎！心臟醫這樣說

澎湖奇癢怪病！醫師曝「初步診斷結果」

備註「請直接開門進來」　外送員見心酸1幕

點外送一吃上吐下瀉…店家竟嗆：喝到大冰奶

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

悠遊卡到期免驚　一招神解自動展期

北市4000劑AZ「免預約」開打！指揮中心幫解釋原因

BNT開打「仙氣女醫」遭男學生討抱抱

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」　到貨卻糗了

更多熱門

相關新聞

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

中國近期的強制限電措施引起全球關注。國家電網有限公司今天召開緊急會議，表示要把電力保供工作作為當前最重要的政治任務，確保接下來中共「國慶」供電以及民眾過冬用電。

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」

開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」

開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」

廣西羅城公家機關禁開冷氣3天 泉州3樓以下禁用電梯

廣西羅城公家機關禁開冷氣3天 泉州3樓以下禁用電梯

大陸東北多地限電　馬路一片漆黑靠車燈照明

大陸東北多地限電　馬路一片漆黑靠車燈照明

關鍵字：

限電能耗雙控設廠

讀者迴響

熱門新聞

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

男星答應老婆不拍床戲：給10億也不演　為演《魷魚遊戲》毀約

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

人妻拿外送斷片！起床「內褲穿反」崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆

女孩傳錯簡訊　對象竟是大咖男神

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

妻子去年爆出軌…威爾史密斯：我們是開放式關係

更多

最夯影音

更多
路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停
史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面