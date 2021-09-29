到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

▲大陸執行「能耗雙控」的政策，多地從9月下旬開始限電。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

中國大陸政府執行「能耗雙控」政策，多地從9月下旬開始限電。對此，財經網美胡采蘋認為，照這樣來看，未來要在對岸開設工廠，成本會愈來愈高，吸引人的條件一個一個消失，即將走入艱難的「深水區」。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，她看見一份來自湖南省，要求「電價與煤炭價格掛鉤」的文件，意味著再討論「電價市場化」的問題，而目前面臨大缺電，也會加速對岸電價市場的形成，以漲價來制量，反應煤價的成本。

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胡采蘋說明，這樣一來，往後到對岸開設工廠，成本將愈來愈高，除了聰明、勤奮的勞動力以外，過往吸引人的條件，正在逐步消失，即將走入艱難的深水區，產業若想要不外移也很難，變化會比現在還快。

▼胡采蘋認為，到對岸設廠的誘因逐步消失。（圖／CFP）



此外，胡采蘋也說，雙北28日上午斷電，許多人罵到不行，正好此時對岸也碰上大斷電，她所認識的同事、台商，身在上海、江蘇，碰到這種不便，心裡一定也想罵人，但舉目所見的文章，都是歌功頌德，若此種生活套用在台灣人身上，「你會在雙北斷電的早上大聲歌頌，感謝執政黨讓我們早起、身體健康麼。」

大陸為了達到碳中和的目標，全面執行「能耗雙控」的政策，包含廣東、江蘇、青海、蘇州、昆山等地，都採取嚴格的電力、能源管制措施，影響到多家上市公司。有分析師說明，以產業來看，水泥、散熱、PCB、被動元件等廠家，都會受到衝擊，連帶著影響9、10月的營收。

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