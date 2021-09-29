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中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

▲中國國家電網召開緊急會議，宣示要把電力保供作為當前最重要的政治任務。（圖／CFP）

文／中央社

中國近期的強制限電措施引起全球關注。國家電網有限公司28日召開緊急會議，表示要把電力保供工作作為當前最重要的政治任務，確保接下來中共「國慶」供電以及民眾過冬用電。

根據國家電網微信公眾號，國家電網有限公司28日召開保障供電緊急電視電話會議。

公司董事長、黨組書記辛保安說，今年以來，面對用電需求快速增長、電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等挑戰，公司克服了種種供電的困難。但進入9月份後，「受多種因素疊加影響」，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰。

他說，全公司要把電力保供工作作為當前最重要、最緊迫的政治任務，全力以赴保障電力供應。

辛保安提出6大工作重點：一要堅決扛起電力保供責任。二要堅決守住大電網安全生命線。三要加大電網跨區跨省資源調配力度。

四要全力守住民生用電底線，嚴控高耗能高汙染行業用電。五要積極營造良好供用電環境，加強向政府部門彙報溝通。六要全力做好「國慶」保電與迎峰度冬準備工作，「確保人民群眾度過一個歡樂祥和的國慶佳節」。

日前東北地區對民生用電限電，國網東北分部、山東電力、遼寧電力也在這次會議作電力保供專題發言。

9月以來，中國南北多地「拉閘限電」。在此之前，廣東等多省已經展開限電控管能耗（能源消耗量）的措施。近日中國媒體紛紛探討此輪限電的原因，大多指向用電量增加、官方的「能耗雙控」政策以及煤炭價格高使電力公司缺乏發電動力等因素。

中國電力短缺擴大迫使一些工廠停工，當中包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）供應商。野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，這場衝擊波可能會蔓延並影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零組件的供應收緊。

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