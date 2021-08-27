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社會 社會焦點 保障人權

防堵非洲豬瘟！火腿腸+肉鬆餅「快遞闖關」　航警扣3.84公斤

▲為防杜非洲豬瘟等疫情入境，航警局加派對X光機檢視豬肉製品經驗豐富員警在桃機邊境管制，果然查出來自疫區豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為防堵非洲豬瘟疫情入境，航警局增派警力，透過X光機檢視把關，查獲來自疫區的豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌本月23日視察桃園機場，當場針對航警局、海關人員宣示務必嚴守邊境管制，嚴格防堵非洲豬瘟入境。對此，航警局長鄭明忠增派對X光機檢視豬肉製品經驗豐富同仁46名，在桃園機場各倉儲執勤協助關務署辨識，在快遞貨物中，查獲來自疫區的豬肉製品共計3.84公斤，依違反「動物傳染病防治條例」移請農委會動植物檢疫局處理。

▲航警局人員27日在桃機倉儲站查獲來自疫區豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局人員27日在桃機倉儲站，查獲來自疫區的豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，本月25至27日，航警局同仁在快遞貨物中，分別查獲豬肉火腿腸（2.4公斤)、豬肉肉鬆餅（1.44公斤)，合計共3.84公斤，有效在邊境管制中及時查出，免於入境台灣維及國人健康，經會同財政部關務署台北關關員現場開箱查驗確認後，依法移請農委會動植物檢疫局處理。

▲航警局長鄭明忠（左）27日在桃園機貨運站，頒獎給查獲來自疫區豬肉製品有功同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局長鄭明忠27日在桃園機貨運站，頒獎給查獲來自疫區豬肉製品有功同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，航警局局長鄭明忠為鼓勵同仁辛勞，27日至桃機貨運站頒發奬勵金與獎狀給有功人員，同時為維護本國農畜牧產業經濟，避免遭受非洲豬瘟病毒危害，鑒於中秋佳節將屆，鄭明忠呼籲民眾應遵守「動物傳染病防治條例」規定，千萬不要自疫區輸入各類豬肉製品，以免誤觸法律。

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