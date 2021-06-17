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摸魚航警警大碩班複試資格沒了　高雄女警有望轉正取圓夢

記者黃翊婷／綜合報導

航警局安檢大隊警員陳以倫因為一篇「上班就像退休生活」的心得文章，不僅被記兩大過免職，連以榜首成績考上的警大公共安全所碩士班考試資格也被撤銷。由於陳以倫意外被取消碩士班複試，原本備取第一名的高雄港警布袋中隊女警卓穎蘭，有望變成正取，一圓她想攻讀研究所的夢想。

航警陳以倫警大碩班考試資格被撤銷，備取第一名的女警卓穎蘭有望轉為正取。（圖／翻攝自高雄港務警察總隊）

▲卓穎蘭曾獲得好人好事表揚。（圖／翻攝自高雄港務警察總隊網站）

陳以倫因為欣喜考上警大公共安全研究所榜首，雀躍之餘寫下一篇心得文，「我畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節。」結果引起同仁及航警局高層震怒，被記過調職處分，警大招生委員也因此取消他的入學資格。

而航警局16日宣布變更處分，改記陳員兩大過免職。據了解，陳員為警專31期畢業，分發航空警察局服務到2019年間，創下連續6年考績評列乙等，歷任幹部考核評語均為不佳的「工作不力」，在同事眼中號稱航警局機場把妹高手，甚至有同仁幫他取綽號叫「地勤殺手」。

由於陳員原本是以榜首成績考上警大公共安全所碩士班，卻因為心得文爭議丟失複試資格。根據《自由時報》報導，高雄港警布袋中隊女警卓穎蘭原本是備取第一名，現在有望變成正取，一圓攻讀研究所的夢想，對此，她表示，先前考了兩次都落榜，差點決定放棄，雖然還未收到校方正式通知，心情也挺複雜的，但會準備好複試的資料。

▼陳以倫（右）被撤銷警大碩士班的複試資格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼航警陳以倫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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