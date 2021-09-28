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第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

▲▼ 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府於10月2及3日開設大型接種站施打莫德納第二劑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

金門縣府將於10月2及3日開設大型接種站施打莫德納第二劑，對象為縣籍65-74歲及具原住民身分為55-64歲以上，且已接種第一劑莫德納疫苗間隔滿10週以上之長者。在楊鎮浯縣長多次向中央爭取下，獲配6,600劑莫德納疫苗於28日到金。縣府將循往例由鄉鎮公所一一通知符合的長者，並派車接送，請鄉親依通知去打疫苗，以確保施打作業流暢。

縣長楊鎮浯表示，為持續提供長者最便利、優質的接種服務，將於10月2至3日設立四處大型接種站(金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館、金寧中小學體育館），烈嶼鄉則於烈嶼衛生所於29至30日及10月1日共3天的上午施打。雖然本批疫苗中央規劃使用對象為70歲以上長者，但本次爭取疫苗配送數量相對足夠，故在縣府疫情指揮中心評估後，決定下修為65歲以上長者施打，符合本次接種者有4,335人。

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▲▼ 。（圖／金門縣政府提供）

▲▼金門縣府於10月2及3日開設大型接種站施打莫德納第二劑。（圖／金門縣政府提供）

楊鎮浯說，為提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力，第二劑莫德納疫苗接種後確實副作用較強，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。期待我們的生活儘快回到常軌。

衛生局表示，若為縣籍65歲以上長者，第一劑莫德納疫苗在台灣接種者、或戶籍不在金門，及第一劑莫德納疫苗在金門接種者、或符合本次接種條件，但沒有收到通知之縣籍65歲以上長者，都可自行前往大型接種站接種。請務必得攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。

▲▼ 。（圖／金門縣政府提供）

另外，縣府衛生局也公布，將開放「曾於本縣接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上」之民眾接種第二劑莫德納疫苗。自10月4日起由衛生福利部金門醫院先行提供接種服務，10月5日起由其他13家COVID-19疫苗合約院所陸續提供接種服務，包含金門醫院、五鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所、禾心診所、三大診所、健康診所、安仁診所及台大中心診所。每瓶以約滿符合對象10人為原則，不開放殘劑。所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院則為網路掛號預約。

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