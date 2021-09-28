恩主公醫院出包25人打BNT原液　葉彥伯曝「管控撇步」

▲彰化縣政府28日召開防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣正在校園如火如荼進行施打BNT疫苗，今天被新北恩主公醫院出包，讓25名民眾施打「未經稀釋BNT疫苗原液」嚇到了，衛生局長葉彥伯指出，彰化縣醫護人員在進行施打前，一定要提早半小時至1小時內到場，做稀釋與抽藥的動作，在第一關若做好人力流程跟配置，應該可以做到適度的控管。

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葉彥伯接著指出，彰化縣BNT 疫苗施打對象分別是18-22歲、65歲以上及40歲以上第九類的民眾，意願登記44,292人，完成預約36,073人，彰化校園接種BNT，於9月23日至10月15日進行，只有國高中職學生進行，不會有其他疫苗施打，在整個日程上安排都有錯開，前一天都有做場地勘查，當天也會有衛生局人員到場協助，尤其BNTQ瓶也比較小，醫護人員提早到場可以了解要打BNT，不太可能會發生錯誤的機率。

彰化65歲以上的長者將於10月1日施打莫德納第二劑，與流感疫苗開打撞期，葉彥伯提醒民眾，要接種流感疫苗，必須COVID-19疫苗施打後滿7天，目前評估人數將沒有往年來得多，流感疫苗屬單劑型，診所及醫院可以錯開施打時間，較不會受到影響。

但中央宣布將於10月5日起有條件鬆綁，彰化10月份有海牛文化季、國際踩街、及媽祖聯合遶境三大活動，縣長王惠美表示，王惠美指出，活動規畫人數容留量過多，防疫優先，提醒民眾在遵守防疫規範之餘，也歡迎大家避開人潮，到彰化芳苑戶外體驗濕地紅樹林海空步道觀賞紅樹林生態、王功夕照及體驗獨一無二的海牛採蚵文化。

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