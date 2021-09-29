誤打BNT原液增至10人住院觀察　恩主公醫院：監測健康正常

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員昨出面道歉。（圖／恩主公醫院提供）



文／中央社

新北市三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗原液，昨天新增一人預防性住院，目前共10人住院。市府衛生局與院方今天表示，監測25人健康狀況正常。

新北市府衛生局今天表示，被施打疫苗原液的25人，目前健康監測狀況都正常。至於施打疫苗的恩主公醫院，維持停止施打COVID-19疫苗一週。

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恩主公醫院27日對25人施打未稀釋BNT疫苗原液，院方今天表示，昨天晚上增加一名民眾要求住院觀察，主要是這名民眾在接到醫院關心電話，看到媒體報導，認為保險起見，還是住院比較安心。

院方表示，這是預防性措施，該民眾身體狀況沒有大礙。目前，共10人預防性住院觀察，其餘15名民眾也會透過電話關懷身體健康，隨時給予必要的協助。

恩主公醫院表示，持續監測與關懷25人身體健康狀況，現階段以健康關懷與照顧為優先，賠償問題不是最重要考量，會在整體事件告一段落後，與民眾溝通。院方會加強人員訓練，確保不會有相同事件再發生。

中國國民黨籍新北市議員林金結服務處今天轉述其中一名住院的林太太說法表示，28日有心臟檢查，今天進行肝功能等檢查，目前等候檢查結果。感謝媒體的關心與恩主公醫院的照護。