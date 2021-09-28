屋中廁所出現女嬰屍！他嚇壞「整包」交給警察　竟是18歲女兒的種

▲日本一名父親在自家屋外設置的廁所內發現一具嬰屍，沒想到是自己女兒所生。（示意圖／Photo by Gabor Monori on Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名男子8月在自家屋外的附設廁所發現一具被塑膠袋包裹的嬰兒屍體，嚇得他連忙將屍體拿到警察署，然而經警方調查後，才發現該具被遺棄的嬰兒屍體竟然是男子年僅18歲的女兒所生。據了解，嬰兒的死因是頸部加壓窒息死，疑似是因為女學生生產後太過驚慌才會出手掐死嬰兒。

根據《茨城新聞》報導，茨城縣一名男子8月22日在自家民宅的戶外廁所發現一具被遺棄的嬰兒屍體，因此連忙將屍體交給當地的警察署。經警方調查，死亡的是一名女嬰，身長約50公分、體重約2200公克，男子發現時，女嬰全身都被透明的塑膠袋給包裹。

根據法醫相驗的結果，女嬰的死因為頸部受到壓迫導致窒息死亡，研判是在出生後不久就被掐死並棄屍。然而經過警方調查後卻發現，女嬰的母親其實正是住在這間民宅的報案人的女兒。

該名18歲的高三女學生8月16日下午6時10分左右，獨自一人在自家的戶外廁所產下女嬰，事後因為過於驚慌，便出手殺害女嬰，隨後更是找來透明的塑膠袋將屍體包裹，丟棄在這個平時沒人使用的廁所。

女高中生懷孕後並未告知家人，也沒有到醫院接受檢查， 警方27日以遺棄屍體罪嫌將她逮捕，而她也坦言女嬰的確就是自己所生。警方未來將會以殺人方向持續調查此案，並釐清犯案動機與屍體遺棄的過程。

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