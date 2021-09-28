快訊／日本9／30「全面解除」緊急事態宣言！東京時隔2個半月終解禁

記者王佩翊／編譯

日本目前共有19個都道府縣處於緊急事態宣言、8縣處於蔓延防止措施，由於新增確診數、病床使用率等各項指標都出現下降趨勢，日本政府28日決定於30日全面解禁，而這也是自日本第4度宣布緊急事態以來，首次沒有延長、如期解封。

▲日本時隔半年，終於再度全面解除封鎖限制。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，日本政府28日5時正式拍板於30日解除全國各地區的緊急事態宣言與蔓延防止措施。有鑑於疫情逐漸獲得趨緩，當局決定在配合縮短營業時間等條件下，全面解除全國的封鎖限制。經濟再生大臣西村康稔28日上午出席基本對策方針分科會時表示，「全國新增確診患者大幅減少，重症患者也來到疫情高峰時的一半。各地區的病床使用率下降到50%，病床緊繃的情形已獲得具體改善，整體而言，醫療系統的負荷已經開始逐漸減輕。」

因此，日本政府決定取消包含東京、大阪等19個都道府縣的緊急事態宣言與8縣的蔓延防止措施。不過西村康稔也提醒，「解禁後，如果持續各式各樣的活動，勢必會造成感染人數上升。因此為了防止疫情再度反彈，我們也將繼續保持必要的防疫政策。」

解除緊急事態宣言的19個地區的餐飲業者未來1個月將持續遵守規定，其中經過地方政府防疫認證的業者可以營業至晚間9時，沒有取得防疫認證的餐飲業者則必須在晚間8時打烊。日本政府將會針對配合縮短營業時間的餐飲業者提供補助金。

這將是東京時隔2個半月重新解除緊急事態宣言，也是日本時隔半年全國解禁。日本首相菅義偉稍晚將會舉行記者會進行說明。

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