日真子公主婚後最快11月赴美開始新生活　趕在老爸文仁生日前

▲真子公主與準駙馬小室圭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主未婚夫小室圭27日下午返國，兩人預計於10月登記結婚，隨後前往美國定居生活。有日媒分析，真子公主最快會趕在父親文仁生日的11月30日前赴美，也就是說11月就會正式展開婚後的新生活。目前小室圭將在家進行為期2週的隔離生活。

根據ANN報導，真子公主未婚夫小室圭27日下午身穿藍色襯衫與黑色西裝，並頂著一頭引發熱議的長髮馬尾出現在成田機場。這也是他前往美國攻讀法律後，睽違3年2個月再度踏上故土。完成入境手續與新冠檢測後，小室圭就搭上宮內廳安排的車輛回到位於橫濱市的自家。

▲小室圭留著一頭長髮再度引發熱議。（圖／路透）



小室圭3年前已經在日本取得律師資格，隨後才赴紐約留學，如今順利從法學院畢業的他，雖然報考的美國律師資格考試結果尚未出爐，不過已經被曼哈敦的大型法律事務所錄取。因此即使今年沒有通過考試，也能維持一定的生活水平。

待小室圭結束隔離後，預計會向文仁親王與紀子妃問候，不過目前還沒有向德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦請安的安排。

ANN分析，真子公主有可能會趕在爸爸文仁親王的生日前就啟程前往美國，因此兩夫妻10月完婚並處理完真子公主的戶籍以及護照等問題後，最快11月就能在美國開啟新生活。

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