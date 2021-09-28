南韓專業人士性犯罪「醫生佔最多」　婦科醫趁手術麻醉性侵女病患

▲南韓近4年來專業人士性犯罪者中，以醫生占最多。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓共同民主黨議員韓秉道28日公布從警察聽取得的數據，其顯示過去4年以來因為性犯罪而遭逮捕立案的專業人士高達5579人，而人數最多的職業是醫生，共計602人，平均每年都有150名醫生犯案。

綜合南韓dispatch、YTN報導，南韓警察廳提交的國政監察資料顯示，從2017年到2020年因性犯罪被捕的專業人士共有5579人，其中職業為「醫生」性犯罪者人數達602人，除了2017年以外，已連續3年居於首位。

以犯罪類型來看，醫生性犯罪以527例強姦和強制猥褻占最多數，其次為使用攝影機拍攝（66例）、利用通信媒體猥褻（6例）、以性為目標闖入公廁等公共場所（3例）。

▲南韓2月曾爆出一名婦產科醫生趁手術麻醉期間性侵病患。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

南韓過去4年來，其他性犯罪人數較多的專業領域依序為藝術家（495人）、宗教人士（477人）、教授（171人）、媒體人士（82人）、律師（50人）等職業，但沒有歸類於上述職業的專業人士性犯罪者也累計達3702人。

報導稱，南韓2月曾爆出一名婦產科醫師利用職務之便，在手術結束後又為女性患者注射麻醉劑，趁機對受害人進行類似性行為的侵犯，最後遭到檢警拘留。韓秉道議員表示，受到社會信任的專業人士很有可能是利用其地位而從事性犯罪，為了預防與根除此現象，有必要進行社會性的討論與對策。

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