　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納保護力勝BNT嬌生！打完120天效力數據曝光　4圖表一次看

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲截至24日，全美已有55%人口完整接種疫苗，75%的人至少施打一劑疫苗。圖為莫德納疫苗。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國正式開打第3劑新冠疫苗，總統拜登已於27日接種BNT加強針。現已知聯邦政府第3劑疫苗施打政策僅限輝瑞BNT疫苗，莫德納、嬌生均尚未獲得批准，但商業內幕指出，依據多項研究數據，莫德納提供的保護作用可能比BNT、嬌生更持久，或許莫德納接種者不那麼需要施打第3劑疫苗。

美國政府現行規定，第3劑疫苗施打適用對象為已接種2劑BNT疫苗的65歲以上及有慢性病史的成人，約有6000萬人符合資格；至於施打莫德納、嬌生疫苗的民眾，因缺乏相關資料不建議開放混打。但依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前公布的數據，莫德納保護力比BNT更持久，在防止染疫住院方面，莫德納有93%的保護力，BNT則為88%，嬌生僅71%。

莫德納完整接種120天後　有效性幾乎不變

另份報告中，在防止住院效果流失方面，依據美國20座城市的多家醫療機構收集的數據，莫德納疫苗的保護力比輝瑞BNT、嬌生更持久。在完整接種後的120天後，莫德納有效性自93%降至92%，幾乎沒有變化，BNT則是從91%降至77%，而嬌生疫苗接種28天後的有效性為68%。

▼在完整接種後的120天後，莫德納有效性自93%降至92%。點圖可放大。（圖／翻攝自CDC報告，下同）

▲▼ 美國CDC發布疫苗報告，外媒形容，依據多項研究數據，莫德納提供的保護作用可能比BNT、嬌生更持久。（圖／翻攝自CDC報告）

文中提到，莫德納在維持長期保護力方面表現佳的其中一個原因，可能是劑量更高，以同屬mRNA疫苗的莫德納與BNT相比，莫德納劑量為100微克，而BNT則是30微克。另外也有可能是兩劑施打間隔不同，莫德納間隔4周，BNT則是3周。

Delta病毒讓疫苗效力下降　莫德納比BNT表現佳

面對Delta病毒全美蔓延，CDC也針對65歲以上高齡者進行分析，結果發現，莫德納及BNT對抗染疫及住院的有效性均下滑。但依據圖表，在住院相關數據上，BNT效力下降幅度較大。

▲▼ 美國CDC發布疫苗報告，外媒形容，依據多項研究數據，莫德納提供的保護作用可能比BNT、嬌生更持久。（圖／翻攝自CDC報告）

對65歲以上高齡族群　莫德納預防染疫住院有效性87%

現已知莫德納及BNT在預防重症及住院方面均有效，特別是在65歲以下的成年人。不過，翻開美國5個退役軍人醫療機構數據，莫德納在保護年長者的表現也不錯，對65歲以上族群預防住院的有效性為87%，而BNT則是77%。

▲▼ 美國CDC發布疫苗報告，外媒形容，依據多項研究數據，莫德納提供的保護作用可能比BNT、嬌生更持久。（圖／翻攝自CDC報告）

接種莫德納BNT對抗染疫住院　4大年齡層數據曝光

在疫苗有效性方面，若依據全美187間醫療機構的7.4萬多個住院病例，並以年齡層來劃分，得知在30歲至64歲成年人之中，莫德納表現優於BNT。

依據圖表，在6月至8月期間的對抗染疫住院統計中，莫德納在30歲至49歲族群的有效性為99%，高於BNT的82%；在50歲至64歲族群中，莫德納的91%高於BNT的84%。另一方面，在18歲至29歲成年人之中，莫德納與BNT的表現接近，莫德納為82%，略遜於BNT的85%。

▲▼ 美國CDC發布疫苗報告，外媒形容，依據多項研究數據，莫德納提供的保護作用可能比BNT、嬌生更持久。（圖／翻攝自CDC報告）

截至24日，全美已有55%人口完整接種疫苗，75%的人至少施打一劑疫苗，且美國絕大多數的新冠確診及死亡病例來自於未接種疫苗族群。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）先前說過，疫情之下最脆弱的族群，就是那些還沒打疫苗的人。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
CPR近半小時！捷運萬大線1工人被夾傷「失去生命跡象」
獨／大樓住宅窗戶驚見「彈孔」！　姊妹花驚嚇：誰在試槍
人妻做直銷搞上床！摩鐵戰到車上20回合　夫見「滿身吻痕」綠炸
女星穿小可愛E奶快爆開　阿翔驚喊：衣服不要掉了
「打死我都不先買它！」總裁開示　一招緩解衝動性消費
日本解封何時能出國玩？前台大醫估「最樂觀時間點」
快訊／捷運爆工安意外！　1人遭壓無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅克爾16年總理生涯將結束！　每月「退休養老金」曝光

74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

高市早苗︰若任首相將推3項對台防衛合作　中媒反批「妄自尊大」

男女貼身熱舞嗨翻「1張派對照」瘋傳！　網一看秒懂：不單純

捷運站驚見魷魚遊戲！翻版孔劉狂玩打畫片　網點出1重點：不正宗

泰國防疫鬆綁　10月起「完整接種疫苗者」入境隔離縮短至7天

全球首創「AA數字資產管理服務中心」　在新加坡隆重開幕

海邊晨跑撿19.5kg「腥臭物體」　一看竟是龍涎香！爽賺近2500萬

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

CNN讚爆台灣！　全球民主衰退「台灣逆風成長」成國際亮點

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

梅克爾16年總理生涯將結束！　每月「退休養老金」曝光

74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

高市早苗︰若任首相將推3項對台防衛合作　中媒反批「妄自尊大」

男女貼身熱舞嗨翻「1張派對照」瘋傳！　網一看秒懂：不單純

捷運站驚見魷魚遊戲！翻版孔劉狂玩打畫片　網點出1重點：不正宗

泰國防疫鬆綁　10月起「完整接種疫苗者」入境隔離縮短至7天

全球首創「AA數字資產管理服務中心」　在新加坡隆重開幕

海邊晨跑撿19.5kg「腥臭物體」　一看竟是龍涎香！爽賺近2500萬

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

CNN讚爆台灣！　全球民主衰退「台灣逆風成長」成國際亮點

騎機車旅行「浪漫or折磨？」　女友們曝1原因羞了：比開車喜歡

下一秒訪問副總統…美國2主持人「篩檢陽性」確診離場　結局傻眼反轉

CPR近半小時！捷運萬大線1工人被夾傷「失去生命跡象」　急停工送醫

哈登不急著續約有原因　脫口秀主持人「怪問題」讓杜蘭特傻爆眼

鋼龍本週投一休四　王維中、徐若熙下週可歸隊

有片慎入！12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝

印度考生腳踩「藍芽拖鞋」作弊！塞微型耳機聽答案　一雙要價23萬

華為小公主被酸「靠爸闖演藝圈」！　大咖女星當面吐槽：叫妳爸別贊助

開始殺了？　傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」...本土法人反駁

6種超NG廁所風水！「馬桶正對門」沖煞全家運勢　放錯位置還會破財

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

國際熱門新聞

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

比基尼正妹慘遭浪捲　最後身影曝

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

親戚打架成肉塊四散　恐怖片曝光

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

即／日本9/30全面解除緊急事態宣言！

6歲女童「五官分裂」！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

IKEA悄下架鯊魚抱枕！　英粉崩潰秒發連署：救救鯊鯊

17歲男手機被沒收氣炸　近距離爆頭槍殺母

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

全球民主衰退　CNN讚爆台灣逆風成長

世衛將重啟中國疫情起源調查

快訊／拜登捲袖接種BNT第3劑

更多熱門

相關新聞

恩主公醫院出包25人打BNT原液　葉彥伯曝管控撇步

恩主公醫院出包25人打BNT原液　葉彥伯曝管控撇步

彰化縣正在校園如火如荼進行施打BNT疫苗，今天被新北恩主公醫院出包，讓25名民眾施打「未經稀釋BNT疫苗原液」嚇到了，衛生局長葉彥伯指出，彰化縣醫護人員在進行施打前，一定要提早半小時至1小時內到場，做稀釋與抽藥的動作，在第一關若做好人力流程跟配置，應該可以做到適度的控管。

快訊／郭台銘向所有老師致敬！　感謝希望小學同仁：讓防疫停課不停學

快訊／郭台銘向所有老師致敬！　感謝希望小學同仁：讓防疫停課不停學

第二劑莫德納來了！金門縣65-74歲長者10月開打

第二劑莫德納來了！金門縣65-74歲長者10月開打

高雄近4萬學生已打BNT　240人暈針

高雄近4萬學生已打BNT　240人暈針

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情莫德納BNT新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面