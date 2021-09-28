工作忙家長缺席學校日！教團籲修法　每年給1天帶薪「親職教育假」

▲全教總呼籲修法，為家長爭取每年1天的帶薪「親職教育假」。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是教師節，全國教師工會總聯合會今（28日）召開記者會指出， 有感於親師合作對教育與孩子的重要性，全教總推動修正「性別工作平等法」第20條，每年給予員工1天帶薪「親職教育假」，方便家長出席學齡子女的學校日相關活動，目前已有不少企業自主響應。

開學後，各校陸續舉辦「親職教育日」（學校日），透過親師生互動，掌握孩子的成長情況，但過去有許多家長因工作無法出席。全教總理事長侯俊良指出，學校日作為學校年度重要活動，本應鼓勵全體家長參與，為提高家長出席率，不少學校特別規劃在假日或晚間辦理學校日活動，然而，回到學校現場，仍有許多家長因工作因素無法出席，不僅影響親師合作，也使教育基本法保障的家長教育參與權形同具文，值得各界正視。

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全教總認為《教育基本法》自1999年公布迄今已經22年，教育部與立法院應嚴肅面對教育參與權並不均等的現實，建議朝野委員研議修正《性別工作平等法》第20條，增訂「親職教育假」，以保障受雇者參與學校教育事務的基本權益。

除了法制面的立法保障，全教總認為少子女化情勢嚴峻，人才培養為國家經濟發展之重中之重，而落實國民教育階段之親師溝通，為促進家庭教育、提升親子關係之重要工作，亦為人才培育極為重要之環節。基於強化國民教育、促進親師溝通，全教總除推動修法外，特別呼籲企業界、雇主基於企業社會責任及永續經營之精神，給予員工以公假出席子女學校日活動。

侯俊良表示，社會的進步，除了仰賴與時俱進的法規，更關鍵的還是在於行動，全教總感謝相關公會、企業界雇主、朝野委員的支持，也期待有更多的企業主善盡社會責任。

