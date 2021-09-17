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北市國小練習本「有異味」學生寫到頭暈　家長一聞嚇：很刺鼻

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市國小作業簿傳出有異味，學生寫到頭暈。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

開學了，學生陸續拿到新課本，但有家長在臉書社團反映，有學生拿到北市教育局印製的國語練習本時，發現該練習本出現明顯異味，還有學生因此出現頭暈狀況，引起家長恐慌。對此，北市教育局表示，確實有接獲家長反映，雖然該廠商有提供SGS檢驗證明，但為了謹慎起見，教育局會再送驗一次，了解真實狀況。

有家長在「小一聯盟」臉書專頁指出，朋友的小孩就讀大安區的公立國小，但該生在書寫國語甲乙本時，發生頭暈的狀況，後續有家長用專業工具檢測發現簿本甲醛超標，目前該校全年級甲乙本統一回收處理。

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該名家長說，因為自己的小孩也使用同一本練習本，昨天聞了一下，發現異味真的有比較重，關心是否有其他年級或其他版本有沒有類似問題？家長又是如何處理的？

此貼文一貼出，引發不少家長恐慌，紛紛表示「之前的沒有，這次的真的有很重的味道」、「我們家的本子也好臭，但不同年級，是三年級」、「大安區國小一年級，有覺得國語甲乙本超臭！很刺鼻」、「這兩本和其他的新書比起來差太多了，超臭超明顯的，很刺鼻」、「太可怕了，怎麼連作業本都讓人不放心」。

對此，教育局科長鍾德馨表示，確實接到一、兩位家長反映此事，這次的生字詞語練習本，是由西松國小做招標採購，印刷廠有出具SGS檢驗合格的證明，但因有家長反映，因此教育局會把印刷品重新送檢一次，也會再進一步了解各校的狀況。

▲▼ 北市國小生字詞語簿全面送驗，以維護學生健康 。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局指出，國小生字詞語簿將全面送驗，以維護學生健康。（圖／北市教育局提供）

教育局也說明，國小生字詞語簿為加強學生國字書寫及筆順基本能力，提供國小學生使用，今年採購得標廠商為宏羽實業社，共計採購小一至小六279,696本(每生甲、乙2本)，決標金額為321萬元。針對個別學校反映有異味疑慮，學校業將送印至學校的詞語簿放置通風處，降低油墨印刷味。教育局請廠商提供SGS檢驗報告，檢視平板油墨，經檢驗並未含有有毒物質。為維護學生健康安全，及降低家長疑慮，教育局也將一至六年級各版本全面送驗，依檢驗結果做後續公告，以讓家長安心。

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