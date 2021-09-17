北市國小練習本「有異味」學生寫到頭暈　家長一聞嚇：很刺鼻





▲台北市國小作業簿傳出有異味，學生寫到頭暈。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

開學了，學生陸續拿到新課本，但有家長在臉書社團反映，有學生拿到北市教育局印製的國語練習本時，發現該練習本出現明顯異味，還有學生因此出現頭暈狀況，引起家長恐慌。對此，北市教育局表示，確實有接獲家長反映，雖然該廠商有提供SGS檢驗證明，但為了謹慎起見，教育局會再送驗一次，了解真實狀況。

有家長在「小一聯盟」臉書專頁指出，朋友的小孩就讀大安區的公立國小，但該生在書寫國語甲乙本時，發生頭暈的狀況，後續有家長用專業工具檢測發現簿本甲醛超標，目前該校全年級甲乙本統一回收處理。

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該名家長說，因為自己的小孩也使用同一本練習本，昨天聞了一下，發現異味真的有比較重，關心是否有其他年級或其他版本有沒有類似問題？家長又是如何處理的？

此貼文一貼出，引發不少家長恐慌，紛紛表示「之前的沒有，這次的真的有很重的味道」、「我們家的本子也好臭，但不同年級，是三年級」、「大安區國小一年級，有覺得國語甲乙本超臭！很刺鼻」、「這兩本和其他的新書比起來差太多了，超臭超明顯的，很刺鼻」、「太可怕了，怎麼連作業本都讓人不放心」。

對此，教育局科長鍾德馨表示，確實接到一、兩位家長反映此事，這次的生字詞語練習本，是由西松國小做招標採購，印刷廠有出具SGS檢驗合格的證明，但因有家長反映，因此教育局會把印刷品重新送檢一次，也會再進一步了解各校的狀況。

▲北市教育局指出，國小生字詞語簿將全面送驗，以維護學生健康。（圖／北市教育局提供）

教育局也說明，國小生字詞語簿為加強學生國字書寫及筆順基本能力，提供國小學生使用，今年採購得標廠商為宏羽實業社，共計採購小一至小六279,696本(每生甲、乙2本)，決標金額為321萬元。針對個別學校反映有異味疑慮，學校業將送印至學校的詞語簿放置通風處，降低油墨印刷味。教育局請廠商提供SGS檢驗報告，檢視平板油墨，經檢驗並未含有有毒物質。為維護學生健康安全，及降低家長疑慮，教育局也將一至六年級各版本全面送驗，依檢驗結果做後續公告，以讓家長安心。