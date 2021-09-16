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BNT下周校園開打！接種意願曝光　雙北95％↑家長都同意

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

政府安排12歲以上、未滿18歲學生接種BNT疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

學生施打BNT疫苗作業即將在23日展開，根據雙北統計，整體學生願意接者皆約95%以上，此外，北市約有8,360名學生無意願接種（佔5.25%）；新北則有6968人不願意接種（佔4.4％）。

政府為12歲以上、未滿18歲學生接種BNT疫苗，各縣市已於13日回收疫苗學生接種須知及評估暨意願書，預計17日前由學校完成接種名冊並統計人數給衛生局，在中秋連假後的23日起，安排校園集中接種。

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根據北市教育局指出，北市國高中參與接種調查校數領計147校，符合接種資格學生總數為159,233，家長意願書回收了155,233份（回收率97.5%）。其中選擇在「校內接種」的學生達148,760人（占93.4%），選擇自行到「校外接種」只有2,113人（占1.3%），整體願意接者約95%。無意願（含未繳回）學生數計8,360人（佔5.25%）。

根據新北市教育局統計，截至15日18時，新北巿國高中職125校，回收160136份接種意願調查書中，總願意施打疫苗率為95%（152048人）願意施打疫苗。其中約93.9％（150352人）家長同意學生在校集中接種、1.1％（1696人）希望在醫療院所施打，4.4％（6968人）不願意接種，其他未繳回、尚未決定或等待醫生評估0.7%（1120人）。

教育部長潘文忠昨日也說明，目前統計，全國有意施打的比率占93％，教育部尊重學生跟家長的評估，即使單子已經送出來，如果接種的前夕認為還要再考慮，暫時不接種都可以。

潘文忠也說，教育部也製作疫苗宣教影片，後續可讓師生更了解打疫苗後，會出現哪些普遍性的反應症狀，避免過度緊張；他也提醒學生在打完疫苗後，仍要記得做好相關防疫措施。

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