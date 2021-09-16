BNT下周校園開打！接種意願曝光　雙北95％↑家長都同意

▲政府安排12歲以上、未滿18歲學生接種BNT疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

學生施打BNT疫苗作業即將在23日展開，根據雙北統計，整體學生願意接者皆約95%以上，此外，北市約有8,360名學生無意願接種（佔5.25%）；新北則有6968人不願意接種（佔4.4％）。

政府為12歲以上、未滿18歲學生接種BNT疫苗，各縣市已於13日回收疫苗學生接種須知及評估暨意願書，預計17日前由學校完成接種名冊並統計人數給衛生局，在中秋連假後的23日起，安排校園集中接種。

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根據北市教育局指出，北市國高中參與接種調查校數領計147校，符合接種資格學生總數為159,233，家長意願書回收了155,233份（回收率97.5%）。其中選擇在「校內接種」的學生達148,760人（占93.4%），選擇自行到「校外接種」只有2,113人（占1.3%），整體願意接者約95%。無意願（含未繳回）學生數計8,360人（佔5.25%）。

根據新北市教育局統計，截至15日18時，新北巿國高中職125校，回收160136份接種意願調查書中，總願意施打疫苗率為95%（152048人）願意施打疫苗。其中約93.9％（150352人）家長同意學生在校集中接種、1.1％（1696人）希望在醫療院所施打，4.4％（6968人）不願意接種，其他未繳回、尚未決定或等待醫生評估0.7%（1120人）。

教育部長潘文忠昨日也說明，目前統計，全國有意施打的比率占93％，教育部尊重學生跟家長的評估，即使單子已經送出來，如果接種的前夕認為還要再考慮，暫時不接種都可以。

潘文忠也說，教育部也製作疫苗宣教影片，後續可讓師生更了解打疫苗後，會出現哪些普遍性的反應症狀，避免過度緊張；他也提醒學生在打完疫苗後，仍要記得做好相關防疫措施。