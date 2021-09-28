早餐店「致勝餐點」！　網推「這3樣」：可看出店家功力

▲三明治好不好吃很考驗店家功力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣早餐店林立，不論是連鎖店家還是自家創業，走幾步就有一家。就有網友好奇，什麼樣的餐點是早餐店的致勝關鍵，「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒」，網友紛紛點名「這3樣餐點」，可以看出店家的口味及功力。

一名網在PTT Gossiping板以「早餐店能決勝負的餐點是啥」為題發文，詢問鄉民們早餐店的哪一種餐點，「能夠讓你覺得，這家早餐店不會倒」，原PO認為這個餐點就是「原味蛋餅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇提問鄉民，有沒有哪一種餐點，會讓人覺得是早餐店的致勝關鍵。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起討論，鄉民們紛紛留言表示，「總匯」、「烤吐司、煎蛋餅」、「鐵板麵」、「紅茶，有的店特別香」、「漢堡類」、「薯條」、「辣椒」、「鍋燒意麵」、「奶茶，會不會烙賽」。

也有鄉民跟原PO持相同意見，「蛋餅皮」、「蛋餅皮分兩派，一派軟爛、一派略硬，軟爛的建議可以直接丟垃圾桶」。不過也有鄉民指出，「現在都是中央廚房出來的東西，味道都統一」。

綜合網友意見，鐵板麵、鮪魚蛋餅及小熱狗是多數人認為一決勝負的關鍵產品。「鐵板麵可能看出口味跟功力」、「鮪魚蛋餅要做得好吃不容易」、「煎到外皮焦脆而裡面魚肉尚有汁，不容易」、「一定是熱狗啊」。