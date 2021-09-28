男友幫找髮夾「金色這個？」她一驚：明明就綠色　再爆顏色戰

▲女網友求助「這髮夾到底是什麼顏色？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「是綠色還是金色」意外引發一場戰爭！一位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她找不到髮夾，就請男友幫忙「有沒有看到我的綠色髮夾？」對方找了一下後，拿起一個髮夾「這個嗎？」接著卻納悶道「這是金色啊！」原PO頓時一驚，因為在她眼中明明是綠色，忍不住PO照跪求評理「到底什麼顏色啦吼！」

這位女網友發起討論「這髮夾到底是什麼顏色？」文中表示，她前幾天找不到髮夾，就問男友「有看到我的綠色髮夾嗎？」結果對方就拿起一個髮夾問道「這個嗎？這是金色啊！」原PO就反駁「明明是綠色啊！抹茶綠、哇沙咪綠？」

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但被男友這樣一說，女網友自己也不禁猶豫了，便貼出照片，想問在其他人的眼中，這個髮夾到底是什麼顏色，「萬惡的髮夾引起多少紛爭啊！大家幫我評評理一下，拜偷！」

貼文一出，留言處馬上開戰，有人秒投綠色，「是山葵綠啊」、「綠色+1」、「現在很夯的酪梨綠」、「要形容的話我也會說綠色髮夾。」但也有金色派的網友跳出來，「不知有色差嗎？照片看起來是金色」、「綠金綠金的，但還是偏金色」、「直覺就金色，仔細看才有點綠。」

▲髮夾顏色意外引發論戰。（圖／翻攝自PTT）

其中，不少人開啟分析模式，「外面是綠色，裡面那圈是金色啊」、「綠色+金色，然後金色佔的面積比較大」、「沒有金屬光澤的話是芥黃」、「偏黃，離綠色有段距離，頂多說是黃綠」、「縮圖金、放大綠，但絕對不是抹茶綠」、「偏黃的抹茶或偏綠的金色。」

甚至還有鄉民貼出色碼，「R155 G139 B73 綠色沒有大過紅色，應該不算綠色。」學美術的網友則留言，「我們調色上這偏綠，金色通常需要帶有金屬色澤才會算」，也也人認同道，「我覺得是芥末黃或芥末綠欸，覺得沒有金屬色澤就不算金色。」

有趣的是，2015年就曾掀起「洋裝是什麼顏色」的話題，當時一派主張是白金色，另一派則主張藍黑色。國外有專家認為，之所以網友能看到不同的顏色，是因為大腦接收到影像時，會依當下的光線對色差做出調節

根據《新浪新聞》報導，有眼科醫師現身說法，表示能看到什麼顏色其實都與眼睛無關，而是每個人的基因如何解讀進入眼睛的光。人眼之所以能看到東西，主要是光從物體反射或發射進入眼睛，在視網膜上成像，隨後視神經將影像傳入大腦，大腦再對影像進行判斷和解讀；換句話說，顏色是人的主觀感受，而非物體的客觀屬性。