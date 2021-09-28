手機就有時間「為何還要戴錶？」　網揭1功能藏心機：已經轉型了

▲手機就能看時間，出門還會戴手錶嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在手機有越來越多功能，民眾出門時，要帶的東西也變得相對輕便。就有一名網友發文表示，帶手機出門就可以掌握時間了，大家還會戴手錶嗎？貼文一出，網友紛紛留言回應，「習慣看手錶」、「聚會或會議直接拿手機很沒禮貌」、「戴的是氣質與品味」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「手機就有時間，男生還需要戴手錶嗎」為題丟出討論，提到現在手機很方便，喚起螢幕就能看到時間，男生還有需要戴手錶嗎？

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原PO認為，手錶戴在手腕上還是有些不舒服，所以他其實已經很久沒有戴錶了，如果真的要看時間，拿起手機就可以，手錶似乎比較像裝飾品？大家覺得男生還需要戴錶嗎？

▲手機雖然也能看時間，不過工作時卻不太方便拿出來使用。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友熱烈回應，「喜歡的人送的，我樂意戴著」、「騎車看時間方便啊」、「工作中偷看時間方便，太常拿手機會被認為偷懶做私事」、「手上沒有一個『時間』會讓我覺得超沒有安全感」、「我戴有監控血氧的運動手環」、「在報告的時候，看手錶比看手機方便」。

還有不少網友認為，戴錶其實不是為了看時間，而是打理自己的重要配件，「手錶=穿搭配件」、「手錶就飾品啊，戴爽的」、「其實我還是覺得傳統手錶很好看欸，可以是裝飾而且有時候也不會一直拿著手機」、「手錶應該已經轉型成裝飾品了」、「幾十萬的錶就是戴身分地位的，跟珠寶一樣不需要實際用處」、「手錶是男生身分地位的延伸」。