「魷魚遊戲場地」出現台灣街頭！國道旁見3符號　劇迷秒懂：怕

▲《魷魚遊戲》經典3符號出現在台灣街頭！（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

韓劇《魷魚遊戲》在Netflix上架播出後，掀起全球追劇熱潮，幾個片段讓人印象深刻，包括戳椪糖、超大小女孩機器人，還有最經典的三個符號「圓圈、三角形、正方形」。就有網友發現，台灣也有「魷魚遊戲場地」，而且還在台北市，不禁直笑「想被孔劉sendtreepay（打巴掌）的請靠右」。

這位網友在臉書《路上觀察學院》貼出照片，只見他拍下一處台灣街景，看起來是濱江街要上國道北上的路段，但重點並不在路上的車或馬路本身，而是在上國道之前，一旁居然有個藍色招牌，上面畫有大大的3個符號，分別是「圓圈、正方形、三角形」。

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▲魷魚遊戲經典3符號曾出現在名片上。（圖／翻攝自IG）

這一幕讓原PO忍不住笑出來「想被孔劉sendtreepay（打巴掌）的請靠右」，並hashtag「123木頭人」。原來這3個符號「◯△□」就是《魷魚遊戲》的經典符號，雖然排序不同，而且跟劇中相比，原版是中空的形狀，招牌則是實心，但魷魚迷一定會不禁聯想在一起。

實際查詢地點，其實該招牌是某間汽車保養廠的招牌，3個符號似乎分別代表「OMV」的英文字母。貼文一出，不少魷魚迷秒懂，「這123一去不回頭」、「還真的有點像，怕」、「會出事的啦！阿北。」不過，也有人直呼，照片中還有一亮點，「稀有的愛快羅密歐」、「Alfa Romeo Giulia耶」、「我只有看到那台Giulia。」