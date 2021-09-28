CNN讚台灣民主進步全球居冠　成為全球逆勢亮點





▲台灣民主在全球民主倒退趨勢下，逆勢變得更加成熟。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約26日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）節目今天介紹台灣民主蓬勃發展，稱讚台灣在投票率、公共事務參與和防疫上表現優異，在全球民主倒退趨勢下成為國際亮點。

CNN「全球公共廣場」（Global Public Square，GPS）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）在最新一集節目中指出，台灣在英國「經濟學人」雜誌旗下「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit，EIU）的2020年全球民主指數排名第11，高居亞洲之首，並較2019年進步達20名，改善幅度居全球之冠。

札卡利亞說，這主要由於台灣去年1月總統大選投票率高達75%，而台灣自1992年首次國會議員全面改選以來，過去10年台灣國家權力日益掌握在人民手中。

札卡利亞表示，台灣還自2012年開始發展「數位民主」，提供人民工具以數位方式針對公共事務進行辯論、監督和合作，民眾的政治參與度也因而大增。

札卡利亞指出，台灣人人能上網，且不會遭到言論審查。無怪乎在人權組織「自由之家」（Freedom House）的網路環境自由度評比當中，台灣名列全球前茅，甚至超越德國、美國等民主國家。

札卡利亞又說，台灣人民不只在網路上展現民主活力，2014年反服貿運動也可見到民眾走上街頭、甚至占領立法院，並且訴求成功。

此外，台灣政府對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應行動，也使民眾對政府信任度進一步增強。

主持人表示，台灣至今累計染疫人數僅1萬6000多，是人口相當的澳洲1/5。經濟學人資訊社的報告讚揚台灣防疫策略成功，使政府免於採取許多國家實施的傷害公民自由措施。

但札卡利亞也提到，台灣的民主受外在條件限制：海峽對岸的北京宣稱台灣屬於中國的一部分，並決心統一台灣。中國不僅對台灣進行文攻武嚇，在國際上孤立台灣，更利用介入和假訊息不斷干擾台灣選舉。