釋放孟晚舟挨批軟弱　白宮否認對中政策軟化：持續究責北京

▲孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

華為財務長孟晚舟24日獲釋，美國共和黨人批評拜登政府對中國軟弱。白宮發言人莎琪今天強調，美國對中政策沒有改變，未來會持續對北京人權侵犯、脅迫與不公平經濟作為究責。

美國司法部門24日宣布與孟晚舟達成協議，同意將她緩起訴至2022年12月1日，若她履行協議內容，將會撤銷對她詐欺重罪的指控。孟晚舟獲釋不久，在中國遭關押近千日的加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）也被釋放。

孟晚舟獲釋雖讓近年來頻頻探底的美中關係出現緩和曙光，但由於她與康明凱、史佩弗獲釋時間僅隔數小時，讓中國先前宣稱非利用兩人進行「人質外交」的說法不攻自破。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）雖樂見康明凱、史佩弗獲釋，但他憂心中共未來會更膽大妄為把外籍人士當成談判籌碼。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）則批評，孟晚舟獲釋讓人嚴重質疑總統拜登（Joe Biden）對抗華為及中共威脅的能力與意願。

針對外界疑慮，莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，美國對中政策並未改變，美國不尋求衝突，與中國是競爭關係，美方未來會持續對北京不公平經濟作為、全球脅迫與人權侵犯行徑進行究責，並聯合盟友一起行動。

莎琪指出，美國也會持續與中方交涉往來，保持溝通管道開放，以負責任方式處理雙邊競爭關係，並就雙方利益可能重疊之處進行討論。

她強調：「（孟晚舟獲釋）完全沒有影響，外界不該把此解讀成會影響美方實質性政策，這是法律議題，是法律決定。」

至於是否擔心美方做法會驅使中國綁架更多外籍人士，莎琪不願以「人質交換」形容24日發展，僅強調釋放孟晚舟是美國司法部身為獨立機關做的決定，與康明凱、史佩弗案件沒有關聯。