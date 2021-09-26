彭博：美中關係改善付出代價　釋放孟晚舟挨轟「姑息人質外交」

▲「華為公主」孟晚舟獲釋返回中國。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

中國華為財務長孟晚舟與美國當局達成延期起訴協議（DPA），遭軟禁近3年終於獲釋回國，被中國拘留的加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、外交官康明凱（Michael Kovrig）也返抵故鄉。《彭博社》報導，美國跨出第一步改善對中關係，卻也付出代價，遭輿論批評為姑息北京的「人質外交」。

報導指出，北京一直堅稱，華府必須踏出改善關係的第一步，中國國家主席習近平2周前與美國總統拜登通話時，也要求釋放孟晚舟、取消制裁及懲罰性關稅，才願遵守減緩氣候變遷的承諾。如今「華為公主」獲釋，成為多年以來緩解美中關係的最大動作，雖然2大經濟體之間仍有許多問題有待解決，其中一項最大阻礙卻已經消除。

▲孟晚舟返回中國受到英雄式的歡迎。（圖／路透社）

北京全球化智庫（CCG）創辦人王輝耀（Henry Wang Huiyao）說，「這是一個非常重要的行動，象徵中國與美國的全新開始。接下來，（美中）肯定會在氣候變遷方面合作」。北京人民大學教授時殷弘（Shi Yinhong）認為，「有跡象指出，雙方不再想要衝突升級，但也不太可能降級。雙方試圖凍結緊張程度，而且將持續很長一段時間」。

儘管如此，華府此舉卻招致抨擊，美國前駐日大使、田納西州參議員海格提（Bill Hagerty）甚至指控，拜登面對中國「人質外交」竟採取綏靖政策。

▲中國將孟晚舟被捕視為「政治迫害」以及污辱國家。（圖／達志影像／美聯社）



北京將孟晚舟被捕視為「政治迫害」與對中國的汙辱，儘管外界普遍認為，他們把2名加拿大公民當成談判籌碼，卻長期駁斥「人質外交」的說法「毫無根據」，並且堅稱一切合乎法律。但美國檢方指出，孟晚舟達成延期起訴協議，表明她必須為詐欺全球金融機構的策畫行動負責。

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