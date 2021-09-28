快訊／民進黨下午出奇招「貍貓換太子」　要費鴻泰上台質詢

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，國民黨團上午強力杯葛，與民進黨團展開肉搏攻防戰，下午立法院副院長蔡其昌宣布，民進黨立委與時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委賴香伶交換次序，並改為書面質詢，要求國民黨團總召費鴻泰上台質詢，民進黨立委則大聲鼓譟喊費鴻泰的名字說：「費鴻泰，質詢！」

▲藍綠立委今天在立法院爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

今天下午2點38分，蔡其昌步入議場宣布開始開會，並指民進黨立委何志偉、林楚茵與原本排在前兩位質詢的邱顯智、賴香伶交換質詢次序，何志偉、林楚茵改為書面質詢，因此質詢順序輪到排列第三的費鴻泰。

此時，原本站在議場中央拿麥克風發言的費鴻泰愣了幾秒，隨即大聲抗議說，原本今天早上公報處印出來的順序是邱顯智第一、賴香伶第二、他排第三，為什麼立法院可以把他變成第一？

民進黨立委則大聲拍桌鼓譟說「費鴻泰質詢！」「費鴻泰質詢！」呼籲費鴻泰趕快上台質詢；國民黨立委葉毓蘭則要求，議事處應該把發言時間暫停，「違法失職！怎麼可以這樣貍貓換太子？」國民黨團隨後呼口號抗議蔡其昌說：「作弊副院長、違法亂紀」。

國民黨立委洪孟楷質疑，邱顯智今天早上已經質詢了6分鐘，明明是質詢進行中，為什麼可以跟何志偉交換順序？這個交換應該是無效的。

此外，國民黨立委陳玉珍對此「奇招」大表不滿，伸手攻擊主席台上的麥克風、用力扭下，但遭民進黨立委何欣純、王美惠阻攔。