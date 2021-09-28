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蘇貞昌三遭杯葛！林俊憲嗆國民黨「顫抖藍」：換主席也換不出新把戲

▲國民黨28日第三度杯葛蘇貞昌施政報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨28日第三度杯葛蘇貞昌施政報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28日）上午赴立法院施政報告並備質詢，儘管民進黨成功搶佔主席台，但國民黨則祭人海戰術以及不斷地「聲音干擾」，在議事混亂之下，立法院副院長蔡其昌宣布休息10分鐘，不過至中午仍未重新開會。對此，民進黨立委林俊憲在臉書批評國民黨，「換主席也換不出新把戲，你們不膩，全國人民都膩了！」

林俊憲表示，今天立法院舉行院會，本應讓蘇貞昌上台報告並接受質詢，但國民黨又在議場鬧事阻止報告，這已經是上週開議以來第三次了，看來就算週六選了新主席也毫無進步，想要繼續用爛招混下去。

林俊憲指責，近來國民黨每次會期一開始都要上演一樣的戲碼，干擾會議進行、不讓閣揆上台質詢，結果換來什麼？會議無緣無故拖延好幾週，最後國民黨在輿論壓力下退讓，什麼都沒變，只有本應用來討論國政的寶貴時間被國民黨「偷走」了。

「記得之前國民黨杯葛時我就說過，真的對行政院施政有質疑，那不是更應該讓院長上台，當面請他回答嗎？有意見還不讓人解釋，這是哪門子的問政？沒想到過這麼久還要再講一次，你們不膩我都膩了，全國重複看著毫無意義的鬧劇，更是膩到不行。」

林俊憲表示，前新北市長朱立倫剛當選國民黨主席，大家都在看國民黨會有什麼改變，結果就如同大家看到的，跟他一直塑造的理性形象天差地遠。「還有一種可能就是『戰鬥藍』崛起，根本不受控制，但不管是要戰鬥還是顫抖，請自己關起門來玩就好，不要再影響國政了。」

現任國民黨主席江啟臣25日在黨魁改選時爭取連任失敗，原訂10月30日全代會才會進行新舊任黨主席交接，但江敗選當晚立即宣布一級黨務主管總辭，造成黨務權責恐留空窗期。所幸，江啟臣昨與朱立倫就黨務工作交換意見，預計下周二國民黨選監委員會將頒發朱立倫當選證書，朱立倫當天也會正式就任，隔天星期三就會主持中常會。

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