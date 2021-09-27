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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中央幾項防疫細則有點模糊」　黃珊珊：戴手套打麻將聽起來怪怪的

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、衛生局長黃世傑。（圖／台北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／台北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

國內疫情降溫，中央今天也公布將於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，對此，台北副市長黃珊珊表示，這代表疫情已經控制，但中央公布的指引，仍有幾項細則與實際執行狀況有落差，「戴手套打麻將聽起來總是怪怪的。」

北市連續16天沒有不明感染源的本土案例，黃珊珊表示，這表示疫情已經大致在我們的控制之中，中央今天也公布將於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，不過依據中央公佈的指引，其中仍有幾項細則會與實際執行狀況有落差或模糊的部分。

黃珊珊舉例，在開放桌遊、麻將休閒館營業場所部分，中央指引希望「在接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套」，但戴手套打麻將這種事情，聽起來總是怪怪的，「我們將在明天召開會議討論，確認開放的方向和確實可以執行的細節。」

28日開始，台北市的餐飲內用規範再解封，另外，自10月1號起也將放寬醫院、長照機構等探病限制，黃珊珊強調，最重要的還是必須「嚴格落實實名制」，養成個人良好的衛生習慣，「不要太放鬆，不但可以保護自己，也保護他人！」

面對Delta病毒和即將到來的流感季節，黃珊珊表示，每週都會檢討防疫指引，政策也會視當週疫情的狀況調整，今天發布的指引也許幾天後就會改變，大家也要習慣這樣的新常態，「我們下一個在考慮鬆綁的就是公園內的遊樂設施，希望可以在安全的範圍內，讓民眾的日常生活慢慢的回歸正軌。」

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