《香港營商環境報告》公布：上半年經濟反彈7.8%呈U型反轉

▲香港財政司司長陳茂波公布《香港營商環境報告》。（圖／翻攝香港政府新聞網）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府今（27）日公布《營商環境報告》，報告指出，2021年上半年經濟已呈「U型」反轉之勢，經濟反彈7.8%，失業率由7.2%高位回落至4.7%。截至2021年6月的12個月內，新股集資額增加超過5成，港股成交增加近7成。

▲香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／翻攝香港政府新聞網）

《香港01》報導，財政司司長陳茂波今日發布《香港營商環境報告：優勢獨特，機遇無限》，當中涉及三大章節，包括「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、「制定實施《香港國安法》及落實「愛國者治港」有力維護了香港社會穩定和營商環境」、「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。

《報告》指出，「黑暴」和美方對香港的無理經濟打壓，一度對香港經濟和營商環境造成嚴重影響，但隨著《香港國安法》實施，憑藉「一國兩制」賦予的優勢，令社會恢復穩定，營商環境得以恢復，為香港在疫後的經濟復蘇創造更佳條件。

《報告》認為，中央政府完善香港選舉制度，為香港長治久安及穩定發展奠下基礎，這些改變令香港能長期保持既安全又充滿活力的營商環境，繼續發揮各項競爭優勢，推動經濟長遠穩步發展。