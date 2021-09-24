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陸公布「反中亂港事實清單」　102條「罪狀」批美國插手香港事務

▲大陸外交部列出102條美國干預香港事務事實清單。（圖／翻攝大陸外交部網站）

▲大陸外交部列出102條美國干預香港事務事實清單。（圖／翻攝大陸外交部網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（24）日在官網上公布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》。清單分為涉港法案、實施制裁、詆毀特區政府、包庇「反中亂港」份子及多邊串連施壓等5大項，細項則有102條。

▲▼美國前總統川普認為，中國應支付全球10兆美元，作為新冠疫情擴散的賠償。（圖／路透社）

▲「美國干涉香港事務清單」追溯至前總統川普執政時期。（圖／路透社）

這份清單以第三項「污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」包含48條細項最多。第一條為2019年2月25日，時任美國駐港總領事唐偉康在接受採訪時公開表達對特區政府擬推動修訂《逃犯條例》的擔憂，聲稱修例可能影響美國和香港的雙邊協議實施。

第48條則是2021年8月2日，美國駐港總領館網站刊登所謂香港國安法「見證清單」，列出所有依法被處理的反中亂港分子姓名、被逮捕時間、被指控時間、被指控罪名、判刑結果等信息。

▲▼中國,美國,中美。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美兩國在外交、經濟等各方面的角力仍然持續。（圖／達志影像／美聯社）

此外，在「炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政」方面，自美國前總統川普時期出爐的「香港自治法案」等，直至拜登政府上台後，美國參眾議會提出的「香港自由法案等」。

在對港制裁方面，美國政府從軍用裝備、軍民兩用高科技裝備、禁用「香港製造」標籤等，直至美國國務院延長「針對香港局勢宣佈的國家緊急狀態」。

在「包庇支持反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項」及「多邊串聯施壓，糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手畫腳」方面，則分別詳列25及11條「事實」佐證。

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