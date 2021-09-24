恆大最終結局漸明朗　彭博：北京下令「專注3方向」保2種人

▲中國政府可能會介入恆大的財務危機，消除可能對中國經濟造成的廣泛效應，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國地產龍頭恆大集團（Evergrande Group）爆發財務危機，欠下1.97兆人民幣（約新台幣8.5兆元）的債務，恐將嚴重衝擊中國經濟。外媒最近指出，由於中國領導人在恆大問題上缺乏明確的指示，因此該公司的命運如今仍籠罩在不確定中，不過有傳政府可能會介入恆大的財務危機，消除恆大債務可能對中國經濟造成的廣泛效應。

據彭博社報導，北京的金融監管機構向恆大發布了一系列的指示，希望恆大採取一切可能措施，避免美元債剛性違約事件的發生，同時盡力完成其房地產項目與個人投資者的兌付。不過，北京政府並未就此給出具體的執行建議，也沒有跡象表明監管機構為恆大提供了財務支持。

報導稱，在恆大目前正持續進行的800項計劃中，有超過半數因為缺乏資金的問題而被迫喊停，恆大旗下的企業過去幾天也頻頻傳出抗議活動，讓這起金融危機的尾部風險（Tail Risk）逐漸升高。為了分散風險，北京目前正為恆大聘請財務顧問，試圖對恆大進行債務重整，保護購買了恒大物業和理財產品的投資者與供應商，並將風險轉嫁到債券持有人和銀行身上，好讓企業得以持續營運。

多數的分析師認為，恆大要避免破產，就必須要進行重組，要求部分銀行延緩付款期限，並以房地產或土地等方式來償還其他債券人的債務，而非以現金方式還款。另外，債權人也只能回收一部分的投資，而非所有利益。

彭博認為，恆大事件反映出了中國的經濟市場已來到一個轉折點，由於政府希望在2025年前，每年讓1000萬人口搬到城市地區，因此地產發展商仍是有必要存在的，不過政府未來可能會對地產發展祭出限制，避免他們在瘋狂上漲的房價中獲益太多。

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