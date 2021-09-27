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【廣編】「2021數位應用週See you Online!」系列數位趨勢論壇＋線上解決方案展示

▲▼數位應用週,數位轉型,創新數位應用館,中華民國資訊軟體協會。（圖／中華民國資訊軟體協會提供）

▲資訊服務產業年度盛會「2021數位應用週」將以「全球數位轉型，臺灣智慧共行」為主題。

圖、文／中華民國資訊軟體協會提供

資訊服務產業年度盛會「2021數位應用週」將以「全球數位轉型，臺灣智慧共行」為主題，於9/28至10/1以全數位線上直播13場次主題論壇、並擴大展出「創新數位應用館」智慧應用、雲端服務、資訊安全、新創創新四大主題線上展會，主辦單位中華民國資訊軟體協會將彙整產業脈動趨勢，協助臺灣各產業創造數位轉型新商機。

面臨全球數位轉型之趨勢，臺灣也啟動「數位國家．創新經濟發展方案」，為臺灣5+2產業創新打造數位沃土，促進國內產業創新蓬勃發展，加速邁向「智慧國家」。

2021數位應用週期間，舉辦「數位轉型　資安共行」、「女力領導　數位包容」、「5G應用　創新商模」、「數位新思維　智造新商機」等13場主題式論壇，名人演講，涵蓋領域包括新創、5G、國際行銷、智慧照護、智慧製造、智慧廣告、智慧零售、AIoT、Blockchain、資訊安全等議題，聯結數位專家及新創企業，展現台灣軟實力，共同窺見未來數位商機所在。

創新數位應用館線上開展，智慧應用、雲端服務、資訊安全、新創創新四大主題館展出72家廠的解決方案及應用案例，邀您立即體驗互動！歡迎大家線上看展抽大獎，獎品豐富包含iPhone、智慧手錶、多功能體脂機、空氣清淨機等大獎；看展按讚另有機會抽7-11禮物卡。

活動官網：https://digi.cisa.tw/

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數位應用週數位轉型創新數位應用館中華民國資訊軟體協會

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