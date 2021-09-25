　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

▲▼潛水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小依去綠島潛水，遭同行旅伴三度性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

新北39歲廖姓男子2019年10月間揪10名旅伴赴綠島潛水，豈料，他竟趁大家熟睡時，三度性侵喝醉的女學生小依（化名）。刑事部分，廖男被依強制性交罪，判刑3年4月定讞；民事部分，新北地院一審判廖男賠100萬元精神撫慰金，案經上訴，日前高等法院考量，小依主張自己無法原諒廖男行為，以及避免外人對自己誤解，才不願與廖男和解，並認為賠償金額應在60萬元至80萬元等理由，改判廖男賠償80萬元，全案定讞。

回顧事件經過，廖男2019年10月2日上網揪10名旅伴到綠島潛水，期間認識了同行的小依，一行11人分住2個民宿，當晚他和小依一共2男4女入住一個房間，睡前一起喝酒談天。直到午夜12點多，小依因喝醉才關燈與莊姓女友人同睡一張床，而廖男則睡在隔壁。

廖男見小依酒醉後熟睡意識不清，先是撫摸對方胸部、下體，接著竟大膽性侵，而小依則是嚇得當場驚醒，惟酒醉不舒服、翻身又無效，只好一把掐住廖男下體，盼能嚇阻。然而，小依因實在太想吐，嘴巴因充滿嘔吐物而鼓起，趕緊先衝去廁所吐。沒想到，此時的廖男先是假意攙扶小依，一邊按摩肩膀和脖子，但下秒卻將手伸進小依的衣服內揉捏胸部，並把小依的內褲拉到大腿處，從後性侵得逞。誇張的是，過程中，廖男不斷親吻小依的脖子和嘴唇，喊著「妳好可愛喔！」

小依用著僅剩的力氣反抗，廖男才因此罷手，2人各自回到床上睡覺。怎料，廖男躺回床上後，竟再度伸手侵犯嘔吐後虛弱的小依。所幸謝姓女友人剛好醒來，嚇得廖男趕緊裝睡，小依才有機會拉謝女外出，並告知自己遭侵犯一事。

事後，小依在其他女生陪同下到綠島分駐所報案驗傷，而廖男驚覺大事不妙，趕緊用Line傳訊給小依道歉「對不起，我原本是真的想追你的」，不過小依直接按下封鎖，搭船離開。案經台東地檢署移請新北地檢署偵辦，廖男依強制性交罪嫌起訴。

刑事部分，廖男被依強制性交罪，判刑3年4月定讞。民事部分，小依認為自由、身體和貞操權遭侵害，又患上創傷後壓力症候群，另求償100萬元，一審新北地院判廖男應賠100萬元；案經上訴，高等法院考量小依主張自己無法原諒廖男行為，以及避免外人對自己誤解，才不願與廖男和解，並認為賠償金額應在60萬元至80萬元為適當，最終審酌後，改判廖男賠80萬元，全案確定。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
專訪三上悠亞！　她親自解答「疫情A片怎麼拍」
快訊／重新橋自撞！騎士墜落橋下　命危搶救中
揪團綠島潛水！　他見正妹喝醉3度硬上
快訊／3歲童跌落魚塭！　送醫不治
降一級「外出可免戴口罩」？　陳時中秒給答案
第十輪打BNT！　最新接種對象曝光
柯文哲嗆「快降一級」　陳時中：情緒性發言大可不必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

又有新變種！「R.1變異株」美國已破2000例　打完2劑疫苗也難擋

新北+0「Delta侵入社區告一段落」　侯友宜：期待居隔列管清零

選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

開賣3小時秒殺！超夯雞排插旗逢甲夜市　爆漿起司口味晚來吃不到

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

收租2萬4！交給業務管理「卻只剩1萬4800元」　房東妹傻：收回來嗎

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

學生成績、老師差勤系統也都委外　教團爆基層有信心危機

當兵愛上少時！男星片場收藏應援貼紙　狂問潤娥：成員何時探班？

工程師疑手滑遺失上萬學習檔案　王婉諭：踐踏孩子的辛苦累積

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

北市信義區騎士輾進砂石車底　當場亡

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／台中離奇命案！男曝屍庭院爆頭「血溝階梯」

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

新北28歲女揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

中正學霸男打高端騎車「等紅燈突昏迷」

國道一號「大貨車自撞護欄」　回堵2公里

更多熱門

相關新聞

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

南投一名單親爸爸阿威（化名），遭自己4歲女兒指控，洗澡時用「白色東西」弄痛她的「鼻鼻（指下體）」，驗傷發現她的處女膜多出有陳舊性裂傷。阿威雖然否認喊冤，仍遭檢方起訴。台中高分院則認為，不排除阿威幫女兒洗澡時不慎手指插入陰部，無積極證據證實他有強制性交，維持一審無罪判決。

尼可拉斯凱吉喝醉揪人幹架　被當成遊民趕走

尼可拉斯凱吉喝醉揪人幹架　被當成遊民趕走

國中女遭玷污被拉群嗆破麻　母怒：沒人道歉

國中女遭玷污被拉群嗆破麻　母怒：沒人道歉

噁男恐怖箱　騙6名國中女摸鳥

噁男恐怖箱　騙6名國中女摸鳥

工程師當女友面性侵2閨蜜　法官怒判抓去關8年

工程師當女友面性侵2閨蜜　法官怒判抓去關8年

關鍵字：

綠島性侵高等法院新北地院潛水喝醉

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面