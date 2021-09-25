揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

▲小依去綠島潛水，遭同行旅伴三度性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

新北39歲廖姓男子2019年10月間揪10名旅伴赴綠島潛水，豈料，他竟趁大家熟睡時，三度性侵喝醉的女學生小依（化名）。刑事部分，廖男被依強制性交罪，判刑3年4月定讞；民事部分，新北地院一審判廖男賠100萬元精神撫慰金，案經上訴，日前高等法院考量，小依主張自己無法原諒廖男行為，以及避免外人對自己誤解，才不願與廖男和解，並認為賠償金額應在60萬元至80萬元等理由，改判廖男賠償80萬元，全案定讞。

回顧事件經過，廖男2019年10月2日上網揪10名旅伴到綠島潛水，期間認識了同行的小依，一行11人分住2個民宿，當晚他和小依一共2男4女入住一個房間，睡前一起喝酒談天。直到午夜12點多，小依因喝醉才關燈與莊姓女友人同睡一張床，而廖男則睡在隔壁。

廖男見小依酒醉後熟睡意識不清，先是撫摸對方胸部、下體，接著竟大膽性侵，而小依則是嚇得當場驚醒，惟酒醉不舒服、翻身又無效，只好一把掐住廖男下體，盼能嚇阻。然而，小依因實在太想吐，嘴巴因充滿嘔吐物而鼓起，趕緊先衝去廁所吐。沒想到，此時的廖男先是假意攙扶小依，一邊按摩肩膀和脖子，但下秒卻將手伸進小依的衣服內揉捏胸部，並把小依的內褲拉到大腿處，從後性侵得逞。誇張的是，過程中，廖男不斷親吻小依的脖子和嘴唇，喊著「妳好可愛喔！」

小依用著僅剩的力氣反抗，廖男才因此罷手，2人各自回到床上睡覺。怎料，廖男躺回床上後，竟再度伸手侵犯嘔吐後虛弱的小依。所幸謝姓女友人剛好醒來，嚇得廖男趕緊裝睡，小依才有機會拉謝女外出，並告知自己遭侵犯一事。

事後，小依在其他女生陪同下到綠島分駐所報案驗傷，而廖男驚覺大事不妙，趕緊用Line傳訊給小依道歉「對不起，我原本是真的想追你的」，不過小依直接按下封鎖，搭船離開。案經台東地檢署移請新北地檢署偵辦，廖男依強制性交罪嫌起訴。

刑事部分，廖男被依強制性交罪，判刑3年4月定讞。民事部分，小依認為自由、身體和貞操權遭侵害，又患上創傷後壓力症候群，另求償100萬元，一審新北地院判廖男應賠100萬元；案經上訴，高等法院考量小依主張自己無法原諒廖男行為，以及避免外人對自己誤解，才不願與廖男和解，並認為賠償金額應在60萬元至80萬元為適當，最終審酌後，改判廖男賠80萬元，全案確定。