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「煤價高漲＋新能源電力不足」　遼寧廣東闢謠：非能耗雙控所致

▲廣東,限電。（圖／翻攝新華網）

▲廣東限電措施導致不少工廠得臨時停工，影響產能。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地自7月起陸續實施限電政策，導致不少工業用電吃緊，工廠時開時停，影響產能，在邁向碳中和過程中，政策主旋律能耗雙控被認為是這輪大規模限電的主因。不過，受限電影響最大的遼寧省及廣東省近日先後緊急召開會議研究供電保障問題，同時，兩地也在會後重申，限電措施並非能耗雙控工作所致。

▲大陸東北一間遊樂園的器材因臨時限電停擺10分鐘，遊客也因此被困在設施上。（圖／翻攝微博）

▲大陸東北一間遊樂園的器材因臨時限電停擺10分鐘，遊客也因此被困在設施上。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，廣東省能源局副局長劉文勝表示，受一次能源供應、燃料價格等因素影響，省內機組發電能力有限，當前電力供應形勢緊張，「本輪錯峰用電主要是因為高溫天氣下電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成，正全力採取有效措施，積極應對近期電力供應緊張狀況，增加電力供給。」

據了解，廣東省近期錯峰用電（限電措施）安排在1500萬千瓦左右，本輪錯峰在雙颱風高溫期間曾達2100萬千瓦。劉文勝指出，本輪電力供應不足的主因包括，全省1至8月用電量5253億千瓦時，同比增長17.3%，比全國增速高3.5個百分點，「目前正是『金九銀十』訂單高峰期，二產、三產用電需求持續旺盛，工業用電量3077億千瓦時，同比增長18.3%。」

此外，高溫天氣及天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，火電企業發電積極性不高，疊加機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素造成本輪廣東省持續採取大規模錯峰限電措施。

至於在東北的遼寧省近日也採取民生用電的限電措施，使得民眾叫苦連天。對此，遼寧省工信廳也針對電力保障供應緊急召開會議。

會議指出，2021年前8月，遼寧省全域用電量1717.97億千瓦時，同比增長9.47%，用電負荷創歷史新高。7月份以來，由於發電能力大幅下降，造成電力短缺，9月10日起，我省外來淨受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業的用電需求。

遼寧省於9月10日至22日共啓動6輪III級（負荷缺口5%-10%）和3輪IV級（負荷缺口5%及以下）有序用電措施，期間涉及23196戶次企業，最大錯避峰243.67萬千瓦，用電影響範圍限制在部分工業企業。

直至9月23日，由於風電驟減等原因，遼寧省電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，隨即啓動3輪II級（負荷缺口10-20%）有序用電措施，為防止全電網崩潰，根據《電網調度管理條例》，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，「拉閘限電不同於有序用電，是保電網安全的最終手段，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。」

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