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社會 社會焦點 保障人權

女客服員轉頭抱怨客人像「瘋查某」　電話沒掛好全被聽到了

▲▼電話。（圖／記者吳珍儀攝）

▲女客服員沒注意到電話沒掛好，在辦公室跟同事抱怨客戶「瘋查某」。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

蕭姓女子向某公司購買活水機，但機器還沒裝好，蘇姓女客服員就頻頻在電話中向蕭女索討信用卡後三碼，蕭女堅持要等機器裝好才會付費，不料兩人結束通話後，蘇女沒注意到電話沒掛好，隨即向同事抱怨：「瘋查某！末三碼不給我」，蕭女不滿向蘇女和公司求償30萬元，法官判要賠2萬元。

判決指出，一名蕭姓女子於2018年7月間，透過電視廣告向某公司訂購涵氫離子活水機，與她接洽的蘇姓女客服員安排工人到她家中裝機器，但還沒裝好，就先要求蕭女先提供信用卡後三碼刷卡付錢，但蕭女堅持要安裝完成後才肯給，雙方在通話過程中，蕭女說：「都還未安裝我要給你末三碼？我們說過了安裝好了，才能給你末三碼」，蘇女還說：「好！末三碼我先封住」。

就當以為電話掛了，蘇女就急著向一旁同事抱怨說：「瘋查某！末三碼不給我」、「瘋查某」。蕭女一聽氣炸了，不僅電話錄音存證還提告，要求賠償30萬元。

蘇女辯稱，是疏忽未將電話掛好，而且沒有指名道姓，也沒有當面辱罵她，並未故意傷害蕭女名譽權。公司也澄清，有在工作規則中載明，「員工接客戶電話時態度需親切有禮，且通話完畢需確定對方掛電話，才可將電話輕輕放下，並嚴禁不當言詞及行為」，公司不需要連帶賠償。

高雄簡易庭審理時，法官勘驗雙方通話紀錄，雙方通話結束後，蘇女先以「姊姊」稱呼旁邊同事後接著罵「瘋查某」，即使沒有指名道姓，推斷蘇女是因為蕭女不給授權碼，才會以「瘋查某」辱罵。而公司也得連帶負損害賠償責任。依照蕭女、蘇女和公司方身分、地位、經濟能力等一切情狀，蘇女跟公司得賠償2萬元，可上訴。

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