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《魷魚遊戲》也遭殃！網站賣非法機上盒 　主打「高清」侵權破億

▲販賣違法機上盒 查封「JOYTV官方授權網路旗艦店」網站。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

▲警方查獲網站平台非法販售機上盒，可看夯劇《魷魚遊戲》。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

南韓首部以生存競賽劇集《魷魚遊戲》在Netflix上架播出後，引起全球追劇熱潮，成為了首個登上全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品。不料卻有不肖業者架網站販售非法電視盒，就可觀看《魷魚遊戲》，甚至連《斯卡羅》、《鬼滅之刃》都有，初估侵權金額約1億。

▲販賣違法機上盒 查封「JOYTV官方授權網路旗艦店」網站。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

▲該平台內有電視劇、八點檔、動漫。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

刑事警察局電信偵查大隊於今年6月網路巡邏發現「JoyTV官方授權網路旗艦店」網站，該網站內販售「安卓電視盒」及「JoyTV安卓專用版」，取得該機上盒後，發現電視盒內所安裝APP確實可觀看第四臺頻道及多部涉嫌著作權法影視商品，包括《斯卡羅》、《神之鄉》、《鬼滅之刃》，甚至連現在最夯的南韓生存遊戲影集《魷魚遊戲》都可觀看，警方共組專案小組並報請臺中地檢誠股檢察官指揮偵辦。

▲販賣違法機上盒 查封「JOYTV官方授權網路旗艦店」網站。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

▲該網站涉嫌違法。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

警方調查，民眾從該網站平台下訂後，再安裝專屬APP，付款後就能拿到授權碼後就可觀看影片，可選擇月付、年付，價位從299到5000千元不等，還註明「高清流暢、穩定觀看」。偵辦人員透過多方調閱資料及解析網站架構，到到一名呂姓男子涉嫌重大，於16日持搜索票到呂嫌台中處所執行搜索，當場查扣「JoyTV官方授權網路旗艦店」網站平臺、侵權App檔案、電腦及帳戶等贓證物。

▲販賣違法機上盒 查封「JOYTV官方授權網路旗艦店」網站。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

▲警方在呂嫌位於台中市的透天厝查獲作案工具。（圖／刑事警察局電信偵查大隊提供）

據了解，45歲的呂嫌供稱是跟一名香港人批貨，他從去年7月初架設該網站後，同年10月開始販售，至今已售出約1200組，不法獲利約150萬，粗估侵權金額超過新臺幣1億元，警方訊後將呂嫌依《著作權法》第87條、第91條移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

警方補充，而該案被害人有日本Fuji TV、 NTV、TBS、WOWOW、TV Asahi等電視台，委由日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（CODA）跨海提告該網站。

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