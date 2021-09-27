唱KTV要戴口罩！網怒揪「3盲點」太荒唐：怎麼發揮阿妹的實力

▲KTV。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮官陳時中稍早表示，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，其中包含KTV，不過要注意的是，除了飲水外，不可以飲食，且全程必須戴口罩。就有不少網友對此感到納悶，因而紛紛直呼，「最好大家唱歌會戴口罩」、「唱歌戴口罩我要怎麼發揮張惠妹的實力」。

台灣本土疫情趨緩，陳時中表示，10月5日起會有條件開放部分休閒娛樂場所，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊及麻將休閒館營業場所。

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值得一提的是，10月5日起雖開放KTV，但除了飲水之外，是不能吃東西的，而且「須全程戴口罩，包括使用麥克風時」。

▲10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

就有不少網友對此感到傻眼不已，紛紛在《ETtoday新聞雲》的粉專底下直呼，「不知道阿妹戴口罩能不能飆高音」、「戴著口罩你唱漂向北方試試」、「唱歌怎麼戴口罩，乾脆不要開放」、「我去KYV其實是想吃牛肉麵的，結果只能喝水」、「去KTV都邊吃邊喝邊唱，吃飯都可以取口罩了」、「那吃飯也要戴口罩」。

也有些網友認為，就算規定必須戴口罩，但門關起來後誰也看不到，「包廂內根本看不到，一定有人會拿下」、「我看在包廂裡面誰會理你」、「在包廂內的人唱歌真的會乖乖戴口罩唱歌嗎」、「包廂裡面誰看得到」、「有幾個會遵守啦」。在PTT上，也有許多鄉民表示，「服務生會站在裡面看嗎」、「這跟全面鬆綁有什麼不一樣」、「包廂要放監視器監看嗎」，多數人都對該措施感到匪夷所思。