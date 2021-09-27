西濱明年3月前再建16支「濃霧偵測器」　公總盼設整套交控系統

▲西濱快速。（圖／記者林振民攝）

記者許維寧／台北報導

西濱快速道路今年初因部分路段起霧造成22車連環撞、2死悲劇。立法院今（9/27）舉行交通委員會，民進黨籍立委陳素月說，西濱快速道路今年就發生6起重大事故，讓西濱在民眾印象中幾乎等同於危險道路，要求交通部改善。交通部公路總局局長許鉦漳說，西濱預計至明年3月會再建設16個濃霧偵測器，也已提報建置一整套交控系統，正在爭取預算中。

立法院今舉行交通委員會並邀請交通部長王國材備質詢。立委陳素月表示，西濱快速道路今年車禍頻傳，讓西濱在民眾印象中幾乎等同於危險道路，要求交通部改善。公路總局局長許鉦漳表示，日前已經請中央氣象局協助目前已於西濱沿線建制8個濃霧偵測器，預計明年3月會再完成16支濃霧偵測器。

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許鉦漳也說，目前也已規劃一套西濱交控系統，包括將建置LED告示、CMS、車輛偵測、增加沿線攝影機，另外也將執行道路改善，目前計畫正在爭取經費中。

王國材則談到，當時國道建制時就設有交通管理系統，尤其濃霧偵測系統西部國道都有相關建置，希望西濱可一次完成，交通部也支持整套管理系統建置，盼能盡快補足智慧化。

另外，陳素月也談到，夜間或背光時不易看清交通號誌，用路人容易因遲疑導致事故發生。高公局曾於民國99年在國一、國三試辦嵌入式LED交通號誌，目前已經過十年，交通部是否還有改善作為？

王國材說，嵌入式LED交通號誌有內建光源，即可協助用路人於背光時辨識，目前高速公路、省道、快速道路都有待優化，以防用路人下交流道看不清號誌，因猶豫導致車禍。許鉦漳則談到，目前公路總局引用經濟部相關規範建制號誌，工總也有自訂標準，未來推動時會針對重要幹道、易肇事論斷、夜間視野不佳路段先進行示範改善。